Comando Vermelho está envolvido nas guerras por territórios em comunidades do Rio - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/02/2025 13:08 | Atualizado 24/02/2025 15:30

Rio - A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) pediu ao Estados Unidos que o Comando Vermelho seja classificado como uma organização criminosa transnacional. A inclusão nesta categoria permitirá o combate internacional a facção, que estaria expandindo seus crimes ao país norte-americano.

Segundo a Sesp, recentemente, aconteceu uma reunião da pasta com membros da Segurança Diplomática dos Estados Unidos para discutir a expansão territorial do grupo. No encontro, representantes da secretaria solicitaram a transformação da facção em uma organização transnacional. Com isso, o Governo do Rio passaria a ter uma cooperação internacional pra combater a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas no Brasil.

"A secretaria tem se dedicado de forma estratégica no combate ao crime organizado, com a principal missão de asfixiar o sistema financeiro das facções criminosas atuantes no estado. Para atingir esse objetivo, tem intensificado suas operações e aprimorado o setor de Inteligência, visando obter resultados mais eficazes", informou por meio de nota.

Reconhecer o Comando Vermelho como organização transnacional fará com que agências do governo americano também combatam a facção. Além disso, a identificação e inserção de traficantes no sistema de imigração evitará a entrada dos criminosos no país.

A negociação para a transformação segue sendo realizada.