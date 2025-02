Enfermarias do Hospital Universitário com janelas abertas para driblar falta de ar-condicionado - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 24/02/2025 14:42 | Atualizado 24/02/2025 14:53

Rio - Pacientes do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), na Ilha do Fundão, têm que enfrentar um desafio extra além da recuperação: o calor. Segundo denúncias confirmadas pela reportagem do O DIA, nesta segunda-feira (24), boa parte dos leitos de enfermaria da unidade estão em alas sem ar-condicionado, apenas com ventiladores de teto.

O cenário enfrentado pelos pacientes se agravou nas últimas semanas, com as elevadas temperaturas que vêm atingindo a cidade do Rio. Para lidar com a situação, muitas famílias têm levado ventiladores de casa. Em vários quartos, a janela aberta é a solução para aliviar o clima quente.Nas redes sociais, pacientes e familiares reclamam da condição do hospital: "As enfermarias um calor absurdo, não têm material hospitalar. Digo isso com propriedade, pois sou paciente oncológico dessa unidade", comentou uma usuária.Em outra resposta à postagem do próprio HUCFF nas redes sociais, um usuário falou sobre a situação do calor vivida por pacientes. "Esperando refrigeração em todos os ambientes. O calor está surreal. Enfermarias e postos sem nem ventilador", criticou.Questionada, a direção do hospital confirmou em comunicado que nem todos os ambientes do HUCFF têm climatização e nas enfermarias há apenas ventiladores de teto. Nesses ambientes, a unidade disse que são adotadas outras medidas para minimizar os efeitos das altas temperaturas, mas não esclareceu quais.No comunicado, a direção esclareceu que o 9º andar do prédio, onde também funciona uma enfermaria e emergência, foi o último a receber melhorias na climatização. No espaço, as equipes instalaram seis aparelhos de ar-condicionado.Por fim, o HUCFF justificou que a expansão da climatização na unidade é um processo complexo e de alto custo, que depende também da adequação na carga elétrica do prédio onde funciona o hospital."Com a chegada da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), essa iniciativa já está sendo priorizada, com um investimento em infraestrutura de aproximadamente R$ 115 milhões, pelo PAC - Programa de Aceleração do Crescimento", pontuou a direção.