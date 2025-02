Rodoviária do Rio espera receber mais de meio milhão de pessoas no período de Carnaval - Arquivo/Renan Areias/Agência O DIA

Rodoviária do Rio espera receber mais de meio milhão de pessoas no período de CarnavalArquivo/Renan Areias/Agência O DIA

Publicado 24/02/2025 11:22 | Atualizado 24/02/2025 12:08





O dia com mais viagens será a sexta-feira (28), com 32.867 embarques e 33.495 desembarques. Para atender esta demanda, as 39 empresa que operam no terminal disponibilizaram uma frota de 16.485 veículos, incluindo 4.244 ônibus extras.



No ano passado,



Eventos de Carnaval



A Rodoviária do Rio organizou ainda eventos para recepcionar os turistas. Na próxima terça-feira (25), a programação contará com a visita do Rei Momo e sua corte junto com a banda da Guarda Municipal.



Já na quinta (27), a Fundação da Infância e Adolescência fará ações para os pais quanto aos cuidados em relação ao desaparecimento de crianças em locais de grandes aglomerações como praias, festas e blocos, com a distribuição de pulseiras de identificação. Rio - Para o Carnaval deste ano, a Rodoviária do Rio, na Zona Portuária da capital, espera receber cerca de 500.404 passageiros entre os dias 27 de fevereiro e 10 de março. O número deve representar um aumento de 1,5% nas viagens de ônibus em relação ao ano passado.O dia com mais viagens será a sexta-feira (28), com 32.867 embarques e 33.495 desembarques. Para atender esta demanda, as 39 empresa que operam no terminal disponibilizaram uma frota de 16.485 veículos, incluindo 4.244 ônibus extras.No ano passado, a estimativa era de 493.006 viajantes entre os dias 8 a 19 de fevereiro, em cerca de 16.200 ônibus.A Rodoviária do Rio organizou ainda eventos para recepcionar os turistas. Na próxima terça-feira (25), a programação contará com a visita do Rei Momo e sua corte junto com a banda da Guarda Municipal.Já na quinta (27), a Fundação da Infância e Adolescência fará ações para os pais quanto aos cuidados em relação ao desaparecimento de crianças em locais de grandes aglomerações como praias, festas e blocos, com a distribuição de pulseiras de identificação.

Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde levará equipes para uma ação de prevenção a DSTs no Carnaval com distribuição de preservativos, brindes, folhetos e atrações. Os dois eventos ocorrerão no embarque superior das 10h as 15h.



Na sexta (28), a rodoviária terá um painel instagramavel para selfies e fotos, compartilhamento de kits (confetes, colar, purpurina) e maquiagem de Carnaval gratuita (parceria com a Neooh). Das 6h as 15h no embarque superior. O evento é gratuito.



No mesmo dia, a Mangueira do Amanhã irá levar um casal de mestre-sala e porta-bandeira para animar o público e montará uma pequena exposição de fantasias no setor de embarque inferior.



Para finalizar, a Secretaria de Estado da Mulher (Empoderadas) fará uma panfletagem sobre conscientização a respeito da não violência contra a mulher no Carnaval. Das 8h as 10h, no embarque superior.