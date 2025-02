Ele foi localizado escondido na casa de parentes, em Duque de Caxias - Divulgação

Ele foi localizado escondido na casa de parentes, em Duque de Caxias Divulgação

Publicado 24/02/2025 15:34

Rio - Marcos Vinícius de Oliveira foi preso, na manhã desta segunda-feira (24), por roubos de veículos na comunidade do Vai Quem Quer, na Baixada Fluminense. Ele foi encontrado escondido na casa de parentes, por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), após ser monitorado por duas semanas pelo Setor de Inteligência da especializada.

De acordo com os agentes, Marcos possui dez anotações criminais por receptação de cargas roubadas e roubos de veículos com criminosos do Comando Vermelho (CV). Ele atuava mais especificamente na região de Campos Elíseos e tinha um mandado de prisão preventiva.

A ação faz parte da "Operação Torniquete", que tem como objetivo reprimir roubos, furtos e receptação de cargas e veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro, já são mais de 400 presos, além de veículos e cargas recuperados.