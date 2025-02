Reprodução - Alça sob po viaduto da Rua Abolição

ReproduçãoAlça sob po viaduto da Rua Abolição

Publicado 24/02/2025 16:07 | Atualizado 24/02/2025 17:59

Rio - A partir da próxima quinta-feira (27), quem for ao Estádio Nilton Santos terá uma nova opção de saída para a Linha Amarela, no sentido Centro. A alça de acesso fica sob o Viaduto Jornalista Armando Nogueira, caminho para a Abolição ou Barra da Tijuca. O ponto é estratégico para a saída dos veículos estacionados no setor Norte e o primeiro teste será o jogo de volta da final Recopa Sul-Americana entre Botafogo e Racing (ARG), no mesmo dia.

A via ficará fechada com uma cancela e só será aberta em dias de jogos e shows no estádio. O acesso funcionará a partir de pelo menos duas horas antes do início do evento até três horas depois do seu final. Nos dias de futebol, o intervalo será sempre de três horas antes e depois das partidas. Já para os shows, o horário pode variar em função do planejamento operacional de cada um.