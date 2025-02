Tarifas do MerôRio ficarão mais caras a partir do dia 12 de abril - Divulgação

Publicado 26/02/2025 14:22 | Atualizado 26/02/2025 17:42

Rio - A tarifa do MetrôRio vai passar de R$ 7,50 para R$ 7,90 no dia 12 de abril. Com a mudança, o modal terá a passagem mais cara entre os meios de transporte do Rio.

O aumento foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes, a Agetransp, nesta terça-feira (25), conforme previsto no contrato de concessão.

De acordo com o MetrôRio, o cálculo do reajuste tarifário tem como base a variação de 4,5% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos últimos 12 meses. Os dados foram apresentados a Agetransp neste mês.

Apesar do aumento de 40 centavos, a tarifa social vai continuar fixada em R$ 5 para os usuários do Bilhete Único Intermunicipal com renda de até R$ 3.205,20.

Confira abaixo os valores atuais do transportes no Rio:

Ônibus municipais, BRTs e VLT: R$ 4,70

Trens: R$ 7,60

Barcas: R$ 7,70

Metrô (a partir de 12 de abril): R$ 7,90

Tarifa social para trens e metrô: R$ 5