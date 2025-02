O surf foi considerado um dos patrimônios culturais imateriais da cidade do Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 27/02/2025 14:01

Rio - "Coração do meu Brasil", como eternizou o seu hino, e primeiro município do mundo a receber o título de patrimônio mundial da Unesco como Paisagem Cultural Urbana, em 2012, o Rio comemora 460 anos no próximo sábado (1º). Com cenários deslumbrantes, celebrados em verso e prosa, filmes e canções, a Cidade Maravilhosa tem diversos ícones como patrimônio cultural e imaterial.



Segundo o poeta Vinicius de Moraes, ser carioca é mais do que um gentílico, "é um estado de espírito". Neste sentido, a Câmara Municipal do Rio tem aprovado leis que enaltecem a "carioquice" em seus mais variados aspectos.

O sotaque carioca, com o seu inconfundível chiado no "s", é um desses exemplos. A paixão pela praia e pelos esportes também foi reconhecida. Quem dispensa uma roda de altinho - ou altinha? - no fim da tarde, nem que seja só para admirar a habilidade de meninos e meninas à beira-mar? A modalidade se tornou patrimônio cultural de natureza imaterial, assim como o futevôlei e o futmesa. Esportes mais radicais como o voo livre e o surfe também integram a lista.



Quem comemora a consagração do surfe como patrimônio da cidade é Ricardo Fontes de Souza, mais conhecido como Rico. Pioneiro da modalidade no Brasil, foi ele quem ajudou a consolidar a sua prática no país ao promover o primeiro campeonato brasileiro, em 1975. Esse foi o embrião para a entrada do Brasil na primeira edição do circuito mundial, em 1976, e para a onda de conquistas obtidas pela nova geração, integrada por Gabriel Medina, Filipe Toledo, Ítalo Ferreira e cia. – a Brazilian Storm (Tempestade Brasileira) –, que colocou o país no topo da modalidade. Segundo Rico, ver o esporte da sua vida como patrimônio da cidade é motivo de muita satisfação.



"O berço do esporte no Brasil foi o Arpoador. Quando comecei, eram poucos os praticantes. Mas hoje o surfe está cada vez mais democrático, com campeões que vêm desde a comunidade mais carente aos condomínios mais nobres da cidade. E o Rio de Janeiro, com suas praias maravilhosas e sol o ano inteiro, respira surfe. Por isso, fazer parte dessa história e ver a modalidade como patrimônio cultural me enche de orgulho", celebra o veterano surfista.



Outra marca registrada da cidade é a música. Ritmos extremamente populares que conquistaram o país nasceram aqui no Rio. Um exemplo é a bossa nova, cujos acordes dissonantes e batida sincopada ganharam o mundo na voz de João Gilberto e Tom Jobim, entre outros gênios. O estilo foi imortalizado pela música "Garota de Ipanema", composição escrita em 1962 por Tom e Vinícius, que lidera o ranking das músicas brasileiras mais regravadas da história e ganhou o mundo na versão em inglês, com Frank Sinatra.



Um dos maiores nomes do gênero, o violonista, compositor e produtor musical Roberto Menescal, falou sobre a importância desse reconhecimento para a cultura nacional. "Que me desculpem os outros estados do Brasil, mas a bossa nova só poderia ter nascido no Rio, em Copacabana, Ipanema e Leblon. Ela foi um passo determinante para a nossa cultura, dando mais leveza à música e ao comportamento do carioca. Como dizia meu parceiro Ronaldo Bôscoli, nós tiramos a gravata da música brasileira. Por isso, foi grande a satisfação de ver o gênero declarado como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro", afirmou.



Ancestralidade



O mais velho dos gêneros musicais cariocas, o choro, criado no final do século XIX por músicos negros escravizados, também está na lista. Mistura de elementos das danças de salão europeias com a música popular portuguesa e africana, o "chorinho", como é popularmente conhecido, ficou imortalizado nas canções de Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Viriato Figueira, entre outros nomes.



Para o flautista, saxofonista, compositor, arranjador e criador de diversas rodas de choro pela cidade Eduardo Neves, esse reconhecimento é um marco para a arte e a cultura carioca. "Sempre tivemos muitas rodas em toda a cidade e isso me estimulou a querer aprender um instrumento, a me profissionalizar e a viver no ambiente musical. Posso dizer que entrei na música por causa do choro. Então acho muito bom esse reconhecimento pela Câmara do Rio, pois a cultura é algo vivo, e o choro está vivo nas ruas, nos bairros, no coração e na alma de todos nós", afirmou.



Representam o estilo no rol do patrimônio imaterial da cidade o Reduto Cultural do Choro Alfredo da Rocha Vianna Filho (Pixinguinha), de Olaria; e a Roda de Choro da Praça Jardim Laranjeiras, de Laranjeiras.



E seria impossível falar do Rio de Janeiro sem mencionar o samba, marca registrada da cidade ao som de surdos, repiques e tamborins. Com suas raízes na cultura africana e no folclore brasileiro, o samba é mais do que um símbolo do Rio, é um componente da identidade nacional. Diversas agremiações responsáveis pelo maior espetáculo da Terra – os desfiles na Marquês de Sapucaí – são reconhecidas pela legislação municipal, como a Unidos da Tijuca, a Unidos de Vila Isabel e a Unidos de Padre Miguel. E como não poderia deixar de ser, outro marco do Carnaval de rua da cidade também foi reconhecido: os tradicionais blocos carnavalescos foram considerados patrimônio da cidade.



Do passinho ao bolinho



E o que dizer da arte urbana? Tema de novelas e até de matéria no jornal The New York Times, a dança do passinho e a batalha do passinho são ícones da cultura negra carioca. O principal reduto dessa arte é o Viaduto Negrão de Lima, em Madureira, que há 35 anos promove o baile charme mais famoso do Rio. A Câmara Municipal considerou tanto a dança como a batalha patrimônio cultural imaterial.



E quando o assunto é comida, o carioca não fica de boca fechada para alardear as suas iguarias. Uma invenção típica do Rio de Janeiro que não pode faltar nos bares e restaurantes é o bolinho de feijoada. O quitute recheado de tutu à mineira, bacon e linguiça caiu no gosto popular. Aliás, a feijoada tradicional também foi contemplada. A lei consagra a Feijoada do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira como patrimônio do município.