Aparelhos usados na duplicação e criação de redes de internet apreendidos durante a ação - Divulgação

Publicado 27/02/2025 15:48 | Atualizado 27/02/2025 17:14

Rio - A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram, nesta quinta-feira (27), a operação Código Aberto contra uma quadrilha especializada em roubo de dados que atua no Rio. Na ação foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Irajá, na Zona Norte, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos.

Segundo a PF, o objetivo da ação é combater os crimes de receptação e extorsão praticados pelo grupo que atua enviando mensagens para vítimas de roubos de celulares. Com o contato, os criminosos tentam conseguir informações confidenciais, como senhas e códigos, de maneira fraudulenta – prática conhecida como phishing.

Nos casos apurados, as vítimas também foram coagidas e pressionadas pelos criminosos com ameaças de morte, além do envio de fotos de armas e informações de dados cadastrais que traziam seus endereços. Os agentes chegaram até o esquema criminoso após o roubo de um telefone celular funcional de servidor público federal.



Até o momento, os investigadores descobriram que os criminosos atuam em núcleos, sendo que uma parte do grupo era responsável pela tentativa de desbloqueio dos aparelhos com envio de links maliciosos, e outra pelo envio de mensagens com extorsões e ameaças.



Os quatro mandados de busca e apreensão cumpridos, nesta quinta-feira, foram expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio. A PF apura os crimes de roubo, receptação, extorsão, invasão de dispositivo informático e organização criminosa.