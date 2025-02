Clarice Verneck adotou a cadela através do programa Entrega Pet - Divulgação

Publicado 27/02/2025 14:57 | Atualizado 27/02/2025 17:58

Rio - A cadela Zoé Verneck deixou o abrigo da prefeitura em Guaratiba, na Zona Oeste, para começar uma nova vida em Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (27). A vira-lata foi a primeira adotada por meio do 'Entrega Pet', programa de adoção que leva os animais até a casa dos novos tutores.



O 'Entrega Pet' foi criado na pandemia com objetivo de facilitar as adoções. "Muita gente mora distante e não tem como ir à Fazenda Modelo. Nós levamos o animal até a casa do tutor. Durante esse período de experiência, enquanto o animal se adapta, damos todo o suporte e as orientações. Se não der certo, pegamos de volta", diz Luiz Ramos Filho, secretário de Proteção e Defesa dos Animais.

Zoé viveu na Fazenda Modelo por mais de dois anos, compartilhando um cercado com outros quatro cães. Ao chegar ao novo lar, estava assustada e estranhou o ambiente. "O nome é uma homenagem à música de Nando Reis, que diz: 'Não sei se o mundo é bom, mas ele ficou melhor quando você chegou'", afirma a aposentada Clarice Verneck, a nova tutora.

Zoé foi castrada, vacinada e vermifugada. A Fazenda Modelo abriga cerca de 900 animais, e a adoção é fundamental para abrir espaço para novos resgates. "Abrigo não é bom pra ninguém, nem para gente, nem para bicho", ressalta Ramos Filho.

Para adotar, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp do 'Entrega Pet': (21) 97733-0193. A adoção é permitida para maiores de 21 anos, mediante envio de documentos e imagens da residência. Todos os animais são entregues castrados, vacinados e com microchip de identificação.