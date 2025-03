Câmera flagrou quadrilha em ação na Rua Amaral, no Andaraí - Reprodução

Publicado 21/03/2025 15:46 | Atualizado 21/03/2025 15:58

Rio – A Polícia Civil investiga um grupo que vem usando uma van branca para furtar motocicletas em alguns bairros da Grande Tijuca, Zona Norte. Agentes analisam imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os criminosos.

Em um dos flagrantes, gravado na madrugada desta quinta-feira (20), na altura do número 127 da Rua Amaral, no Andaraí, é possível ver três homens desembarcando de uma van, pegando no braço uma moto estacionada na calçada e a levando para dentro do veículo. Em seguida, eles partem.

Veja o vídeo:

Polícia investiga grupo que usa van para furtar motos na Zona Norte; veja flagrante.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/erhCVRYxvT — Jornal O Dia (@jornalodia) March 21, 2025

O DIA registrou a apreensão de Na mesma data, outras duas motos teriam sido levadas pela mesma quadrilha. Uma delas estaria na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca – recentemente,registrou a apreensão de moradores do bairro, inclusive nesta mesma rua, relatando casos de violência na região

A Polícia Civil informou que os recentes casos de furto de motos pela quadrilha da van foram registrados na 20ª DP (Vila Isabel) e que diligências estão em andamento para identificar os autores.