O Disque Denúncia garante anonimato aos denunciantesFreepik

Publicado 24/03/2025 16:43 | Atualizado 24/03/2025 18:47

Rio - O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta segunda-feira (24), um pedido por informações sobre a morte do terceiro sargento da Polícia Militar, Everton Brasil Pitombeira, de 42 anos. Qualquer pessoa que tenha testemunhado o crime ou tenha pistas sobre os envolvidos pode colaborar com as investigações entrando em contato por telefone, WhatsApp ou pelo aplicativo do Disque Denúncia.

Everton foi morto a tiros na tarde do último sábado (22) na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, Zona Norte. O crime aconteceu na Rua Paulo Viana, quando o PM, que estava a caminho da casa da filha, seguindo um aplicativo de GPS, teria entrado por engano no local.

De acordo com o relato de testemunhas, o agente foi reconhecido pelos criminosos, que atiraram. A vítima perdeu o controle da direção e acabou batendo com o carro. Os bandidos teriam levado a arma e o celular do PM. Segundo a corporação, só neste ano, 16 agentes foram mortos, em condições de extrema violência.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte do policial. Uma perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e prender os envolvidos.

O anonimato é garantido a todos que usarem o serviço, inclusive por mensagens. A organização usa uma técnica de processamento de dados que remove ou modifica as informações que possam identificar a pessoa.

Canais de denúncia:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ