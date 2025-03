Carga avaliada em R$ 100 mil recuperada próximo da Carobinha - Divulgação / PMERJ

Publicado 25/03/2025 09:37

Rio - Policiais militares recuperaram, na tarde desta segunda-feira (24), uma carga de alimentos avaliada em R$ 100 mil, em Campo Grande, na Zona Oeste.

De acordo com a corporação, o motorista e o ajudante foram abordados por criminosos em uma motocicleta quando saíam do centro de distribuição da Piraquê, em Turiaçu, na Zona Norte.Pouco depois, os suspeitos conduziram o caminhão até Campo Grande, onde foram avistados por uma equipe do 40º BPM. Na sequência, os bandidos abandonaram o veículo na Avenida do Canal, esquina com a Rua Mirassol, um dos acessos à comunidade da Carobinha, e fugiram para a favela.