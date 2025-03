Kratos e Kiara foram nomeados após uma semana de votação e cinco mil votos - Divulgação / Pmerj

Kratos e Kiara foram nomeados após uma semana de votação e cinco mil votosDivulgação / Pmerj

Publicado 25/03/2025 10:14

Rio - Os dois novos filhotes integrantes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) tiveram seus nomes definidos após votação popular. Em concurso que contou com mais de cinco mil votos, Kratos e Kiara foram os escolhidos.

Os nomes foram determinados entre três opções para cada cachorrinho: Krypto, Kratos e Kross para o macho, e Kity, Kiara e Kimera para a fêmea. Todas as opções possuem duas sílabas, facilitando a pronúncia durante o treinamento.



Além disso, todos os nomes começam com a letra “K” por pertencerem à chamada “Ninhada K”, seguindo a tradição do batalhão.



Os dois cachorrinhos nasceram no dia 9 de janeiro deste ano e fazem parte de um bando de nove irmãos da raça pastor belga malinois.



Agora, os cãezinhos iniciam um longo processo de treinamento, que pode durar até dois anos, antes de estarem prontos para atuar ao lado dos policiais.