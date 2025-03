Sete terrenos foram doados - Divulgação

Publicado 25/03/2025 11:33

Rio- Após a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovar o projeto que autoriza o Poder Executivo Estadual a doar áreas de terras de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), administrado pela Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, já foi liberada pelo governo estadual a doação de sete imóveis do Estado que estavam há anos sem uso.



Em sua rede social, o governador Cláudio Castro informou, nesta terça-feira (25), que os imóveis doados ficam em Benfica, Inhaúma, Rocha, Jacarezinho, Jacaré e Complexo do Alemão, todos na Zona Norte. Agora, os locais vão se transformar em lares para mais de mil famílias.



"Uma importante ação para ajudar a reduzir o déficit habitacional e garantir o sonho da casa própria para centenas de famílias do nosso Estado", comemora o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar.

Os imóveis serão usados para a construção de moradias pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.