Oruam foi classificado com alto grau de periculosidade - Divulgação

Publicado 24/07/2025 12:13

Rio - O rapper Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, conhecido como Oruam, foi classificado como preso de "alta periculosidade" ao dar entrada na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste. Alvo de um mandado de prisão, o cantor se entregou à polícia na última terça-feira (22) e teve a prisão mantida após audiência de custódia realizada nesta quarta (23).Ele foi indiciado por tráfico de drogas, associação ao tráfico, dano ao patrimônio público, desacato, lesão corporal, ameaça e resistência qualificada. Segundo a Polícia Civil, o rapper atacou agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e tentou impedir o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra um adolescente em sua residência de luxo no Joá, na Zona Oeste, na noite de segunda-feira (21).Logo após a confusão, Oruam anunciou que buscou abrigo no Complexo da Penha, na Zona Norte, e ainda desafiou os agentes. A região é comandada pelo traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, um dos chefes do Comando Vermelho (CV). A facção é a mesma do pai do rapper, o Márcio Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, que está detido em presídio federal há mais de 30 anos.