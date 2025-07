Fãs se reuniram na entrada do Theatro Municipal no início da manhã desta sexta-feira (25) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio – O velório da Preta Gil reúne centenas de pessoas no Theatro Municipal, Centro do Rio, na manhã desta sexta-feira (25). Antes mesmo do espaço abrir, um grupo de fãs já se reuniu na porta com cartazes em homenagem à artista e até cantaram alguns sucessos dela, entre eles "Sinais de Fogo". O corpo da cantora chegou ao local por volta das 7h, enquanto a fila para a cerimônia abriu às 8h35. A despedida acontece até às 13h.

O professor aposentado José Braga, de 62 anos, saiu de Ouro Fino, em Minas Gerais, para dar o último adeus a Preta. Emocionado, ele segura o livro da cantora e conta que está no Rio deste a última terça-feira (22), visitando a praça em frente ao Theatro todos os dias, ansiando pela despedida.

"Cheguei antes de 6h para dar o último adeus, para dar carinho para a grande cantora. Uma grande líder filantropa e um exemplo de vida. Nunca vi ela reclamar, nunca vi ela chorar, nunca vi ela lamentar, sempre passando forças, energia para a gente e conscientizando a população sobre a gravidade da doença que ela teve", disse.

A cabeleireira Norma Maria, de 73 anos, também chegou cedo ao local para se despedir da artista. Ela, que é fã de Gilberto Gil e acompanhou o crescimento e carreira da cantora, celebra a vida de Preta.

"Eu cheguei aqui às 6h15 para essa última homenagem. Ela vai deixar saudades. A gente só tem que se lembrar das coisas boas, das coisas que ela fez para a gente, para o mundo, entendeu? A alegria que ela deu, seja a pessoa gorda, seja a pessoa magra, seja a pessoa gay, seja a pessoa preta… que todo mundo pode estar em qualquer lugar. Tem que respeitar. Ela sempre falava isso", afirmou.

O baiano Antônio da Paz, que mora em Santo André, São Paulo, chegou de madrugada para prestar as últimas homenagens. "Ela lutou bastante até o final, dando risada, sorrindo, foi-se embora, foi alegre. Ela vai alegrar muita gente lá onde ela estiver. Por quê? Porque ela foi uma mulher guerreira, uma batalhadora. O legado dela jamais vai ser esquecido por nós aqui no nosso país e no mundo. A Preta Gil é um exemplo de vida, e para mim, jamais vai ser esquecida", celebrou.

O público começou a entrar no Theatro às 9h30. Coroas de flores de personalidades como os cantores Dudu Nobre, Ivete Sangalo, Xanddy e Carla Perez foram posicionadas em frente ao caixão e a um painel LED, que exibiu fotos da trajetória de Preta Gil.

Cerimônia

Em seguida, o caixão deixará o Theatro em um carro do Corpo de Bombeiros e passará pelo trajeto do Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil , oficializado pela prefeitura na noite desta quinta-feira (24). O cortejo seguirá pela Rua Araújo Porto Alegre, Av. Presidente Antônio Carlos, Rua Primeiro de Março, Av. Presidente Vargas, Avenida Francisco Bicalho, Viaduto do Gasômetro e pista lateral da Av. Brasil (Caju).

Depois, o corpo seguirá para a capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, onde haverá uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos, entre 15h e 17h. Ao fim da homenagem, o corpo será encaminhado para cremação.