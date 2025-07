Ônibus pega fogo no túnel João Ricardo nesta sexta-feira (25) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/07/2025 10:34 | Atualizado 26/07/2025 13:02

Rio - Um ônibus pegou fogo, na noite desta sexta-feira (25), no Túnel João Ricardo, que liga o Centro ao bairro da Gamboa, na Zona Portuária.



Em vídeo que circula na internet, é possível ver o ônibus em chamas no local e muitas pessoas do lado de fora do veículo, dentro do túnel.

Ônibus pega fogo no túnel João Ricardo na noite desta sexta-feira (25).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 19h43 e as chamas controladas às 21h42. O incêndio não teve feridos.

As causas do incêndio não foram informadas.