Incêndio em veículo causaram uma densa camada de fumaça em Bonsucesso

Romulo Cunha
Rio - Um carro pegou fogo dentro da garagem de uma residência, na manhã desta terça-feira (23), em Bonsucesso, na Zona Norte. O incêndio produziu uma densa camada de fumaça. Não houve registro de vítimas.
O incidente aconteceu na Rua Pesqueira. Bombeiros do quartel de Ramos foram acionados para o local por volta das 7h20. As equipes controlaram as chamas com uma mangueira e trabalharam no rescaldo. A via ficou interditada durante a ocorrência.
Ao O DIA, o aposentado Paulo Ribeiro, de 72 anos, vizinho do imóvel, contou que o incêndio pode ter sido causado por um curto-circuito no veículo. "Escutei uma primeira explosão e fui olhar o que houve. O carro deles, provavelmente, deve ter tido um curto-circuito. O veículo é a gás e isso é um problema sério. Nisso, começou o incêndio. Um vizinho usou o extintor, mas é perigoso por causa das chamas altas. Eu pedi pro pessoal se afastar. Demorou um pouco, mas os bombeiros chegaram e apagaram o restante", disse.
Ainda segundo Paulo, havia uma mãe e uma filha na residência onde o automóvel incendiado estava. "Os vizinhos tomaram providências e cuidaram da mãe, que é uma idosa de 90 anos. A pressão dela deve ter dado uma alterada", explicou.
A idosa precisou ser amparada por familiares enquanto aguardava chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Incêndio em veículo causaram uma densa camada de fumaça em Bonsucesso
Idosa que estava em casa onde o incêndio ocorreu é amparada por familiares e vizinhos
Carro ficou destruído em incêndio dentro de garagem em Bonsucesso
Idosa que estava em casa onde o incêndio ocorreu é amparada por familiares e vizinhos
Bombeiros combateram as chamas do veículo parado na garagem de casa
Bombeiros combateram as chamas do veículo parado na garagem de uma casa
Vizinhos chamam atenção de bombeiros para incêndio
Vizinhos chamam atenção de bombeiros para incêndio
