Incêndio em veículo causaram uma densa camada de fumaça em Bonsucesso - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Incêndio em veículo causaram uma densa camada de fumaça em BonsucessoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/09/2025 09:21 | Atualizado 23/09/2025 09:23

Rio - Um carro pegou fogo dentro da garagem de uma residência, na manhã desta terça-feira (23), em Bonsucesso, na Zona Norte. O incêndio produziu uma densa camada de fumaça. Não houve registro de vítimas.

O incidente aconteceu na Rua Pesqueira. Bombeiros do quartel de Ramos foram acionados para o local por volta das 7h20. As equipes controlaram as chamas com uma mangueira e trabalharam no rescaldo. A via ficou interditada durante a ocorrência.

Ao O DIA, o aposentado Paulo Ribeiro, de 72 anos, vizinho do imóvel, contou que o incêndio pode ter sido causado por um curto-circuito no veículo. "Escutei uma primeira explosão e fui olhar o que houve. O carro deles, provavelmente, deve ter tido um curto-circuito. O veículo é a gás e isso é um problema sério. Nisso, começou o incêndio. Um vizinho usou o extintor, mas é perigoso por causa das chamas altas. Eu pedi pro pessoal se afastar. Demorou um pouco, mas os bombeiros chegaram e apagaram o restante", disse.

Ainda segundo Paulo, havia uma mãe e uma filha na residência onde o automóvel incendiado estava. "Os vizinhos tomaram providências e cuidaram da mãe, que é uma idosa de 90 anos. A pressão dela deve ter dado uma alterada", explicou.

A idosa precisou ser amparada por familiares enquanto aguardava chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).