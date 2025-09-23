Motoristas se reúnem em frente a garagem da Palmares e Pégasos durante greveReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Rio - Motoristas de ônibus das viações Palmares e Pégaso realizam uma nova paralisação, na manhã desta terça-feira (23), devido ao atraso de salário e benefícios como ticket alimentação, férias e FGTS. As empresas operam nos bairros de Sepetiba, Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Inhoaíba e Campo Grande, na Zona Oeste. Ao todo, 23 linhas foram impactadas.
fotogaleria
Motoristas se reúnem em frente a garagem da Palmares e Pégasos durante greve - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Motoristas se reúnem em frente a garagem da Palmares e Pégasos durante greve - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Policiamento reforçado durante greve de motoristas na Zona Oeste - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA


Segundo o presidente do Sindicato de Rodoviários do Rio, Sebastião José, representantes da direção já estão na empresa para negociar um acordo e por fim a paralisação a fim de evitar que os usuários sejam prejudicados. 
De acordo com a categoria, a nova greve ocorre porque os acordos firmados no último dia 11 não foram cumpridos. Na ocasião, ao menos 23 linhas da Viação Palmares deixaram de circular, além de outras sete da Paranapuã, que atende a Ilha do Governador, na Zona Norte.
No momento, funcionários se concetram em frente à garagem das empresas, que são do mesmo grupo e usam o mesmo espaço na Avenida Cesário de Melo, em Cosmos. Juntas, elas somam um total de 600 trabalhadores e atendem 26 linhas.
Ao DIA, o diretor do sindicato Claudinei De Souza informou que ainda não há acordo para que o serviço seja normalizado.  "Não houve nenhum acordo, falta pagamento do pessoal interno. Há quase uns 15 dias houve paralisação por conta de pagamento, e acertaram somente com os motoristas, mas o pessoal interno ficou sem salário, e hoje eles estão reivindicando isso", disse.
Pouco antes das 8h, houve uma reunião com os representantes das empresas, que informaram o pagamento do ticket alimentação até o fim do dia. A proposta foi levada aos motoristas que não aceitaram e afirmaram que só retornam ao trabalho após o dinheiro estar na conta.
Um dos condutores, Rodrigo Germano relatou que a paralisação só acontece devido ao descumprimento do último acordo. "A gente também está reivindicando a nossa classe, a questão dos trabalhadores da empresa que ainda não receberam, tem gente que não recebeu o salário do início do mês. Você é pai de família, vem todo dia trabalhar e tem que receber. Nós não vamos voltar, só voltamos quando todos receberem", frisou.
Em nota, o Rio Ônibus explicou que "o problema ocorrido é consequência direta de medidas impostas pela Secretaria Municipal de Transportes visando reduzir o pagamento de subsídio às empresas, descumprindo acordo judicial firmado recentemente, o que agrava o desequilíbrio econômico financeiro do setor, resultando em paralisações nas empresas mais impactadas, que já estão em processo de recuperação judicial". 
Linhas inoperantes

807 Jesuítas x Santa Cruz
808 Salim x Campo Grande
809 Sagrado Coração x Santa Cruz
825 Campo Grande x Jesuítas
826 Carobinha x Campo Grande
833 Campo Grande x Manguariba
841 Campo Grande x Inhoaíba
842 Campo Grande x Paciência
868 Campo Grande x Uracania
869 Campo Grande x Santa Margarida
885 Santa Cruz x Mato Alto
892 São Benedito x Santa Cruz
893 Campo Grande x Jardim Palmares
Linhas impactadas em operação

770 Campo Grande x Coelho Neto via Estrada do Mendanha
771 Campo Grande x Coelho Neto via Estrada da Posse
796 Campo Grande x BRT Deodoro via Estrada do Mendanha
798 Campo Grande x BRT Deodoro via Estrada da Posse
804 Campo Grande x Curral Falso
821 Campo Grande x Corcundinha
822 Campo Grande x Corcundinha
840 São Fernando x Campo Grande
849 Campo Grande x Base Aérea
898 Campo Grande x Sepetiba
Alternativa
Para evitar maiores transtornos aos passageiros, a Prefeitura do Rio solicitou o reforço na operação do BRT.

Ligação Campo Grande Santa Cruz: linha 17 do BRT ou trem.

Ligação Campo Grande Deodoro: linha 67 da Conexão BRT, linhas 853 e SV853, que fazem Term. Deodoro / Term. Mato Alto ou trem.

Linhas internas de Campo Grande e Santa Cruz: transporte complementar.
Relembre outras greves
A falta de pagamento do salário de motoristas de ônibus tem sido um problema recorrente. No último dia 16, motoristas de ônibus das empresas Real e Vila Isabel realizaram uma paralisação na manhã também devido aos atrasos no pagamento dos salários, férias, ticket alimentação, FGTS e pensão alimentícia. Ao todo, cerca de 24 linhas que atendem as zonas Norte, Sul e Centro tiveram a circulação suspensa.
Em 26 de agosto, funcionários da viação Três Amigos também entraram em greve e fizeram uma manifestação em frente à sede da empresa, que fica localizada em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, sete linhas tiveram a circulação suspensa.
No dia seguinte, outra greve foi iniciada por motoristas da Transportes Vila Isabel, no Grajaú, Zona Norte, por causa dos mesmos motivos. O ato teve início por volta das 4h e chegou a afetar a circulação de quatro linhas. As atividades só foram retomadas após depósito do pagamento.
Na ocasião, as linhas que ficaram inoperantes foram 548 Botafogo x Alvorada, 433 Vila Isabel x Siqueira Campos, 432 Vila Isabel x Gávea e 439 Vila Isabel x Leblon.