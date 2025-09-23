Motoristas se reúnem em frente a garagem da Palmares e Pégasos durante greve - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Motoristas se reúnem em frente a garagem da Palmares e Pégasos durante greveReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 23/09/2025 06:38 | Atualizado 23/09/2025 11:02

Rio - Motoristas de ônibus das viações Palmares e Pégaso realizam uma nova paralisação, na manhã desta terça-feira (23), devido ao atraso de salário e benefícios como ticket alimentação, férias e FGTS. As empresas operam nos bairros de Sepetiba, Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Inhoaíba e Campo Grande, na Zona Oeste. Ao todo, 23 linhas foram impactadas.

fotogaleria



Segundo o presidente do Sindicato de Rodoviários do Rio, Sebastião José, representantes da direção já estão na empresa para negociar um acordo e por fim a paralisação a fim de evitar que os usuários sejam prejudicados. Segundo o presidente do Sindicato de Rodoviários do Rio, Sebastião José, representantes da direção já estão na empresa para negociar um acordo e por fim a paralisação a fim de evitar que os usuários sejam prejudicados.

De acordo com a categoria, a nova greve ocorre porque os acordos firmados no último dia 11 não foram cumpridos. Na ocasião, ao menos 23 linhas da Viação Palmares deixaram de circular , além de outras sete da Paranapuã, que atende a Ilha do Governador, na Zona Norte.

No momento, funcionários se concetram em frente à garagem das empresas, que são do mesmo grupo e usam o mesmo espaço na Avenida Cesário de Melo, em Cosmos. Juntas, elas somam um total de 600 trabalhadores e atendem 26 linhas.



Ao DIA, o diretor do sindicato Claudinei De Souza informou que ainda não há acordo para que o serviço seja normalizado. "Não houve nenhum acordo, falta pagamento do pessoal interno. Há quase uns 15 dias houve paralisação por conta de pagamento, e acertaram somente com os motoristas, mas o pessoal interno ficou sem salário, e hoje eles estão reivindicando isso", disse.

Pouco antes das 8h, houve uma reunião com os representantes das empresas, que informaram o pagamento do ticket alimentação até o fim do dia. A proposta foi levada aos motoristas que não aceitaram e afirmaram que só retornam ao trabalho após o dinheiro estar na conta.

Um dos condutores, Rodrigo Germano relatou que a paralisação só acontece devido ao descumprimento do último acordo. "A gente também está reivindicando a nossa classe, a questão dos trabalhadores da empresa que ainda não receberam, tem gente que não recebeu o salário do início do mês. Você é pai de família, vem todo dia trabalhar e tem que receber. Nós não vamos voltar, só voltamos quando todos receberem", frisou.

Em nota, o Rio Ônibus explicou que "o problema ocorrido é consequência direta de medidas impostas pela Secretaria Municipal de Transportes visando reduzir o pagamento de subsídio às empresas, descumprindo acordo judicial firmado recentemente, o que agrava o desequilíbrio econômico financeiro do setor, resultando em paralisações nas empresas mais impactadas, que já estão em processo de recuperação judicial".

Linhas inoperantes



807 Jesuítas x Santa Cruz

808 Salim x Campo Grande

809 Sagrado Coração x Santa Cruz

825 Campo Grande x Jesuítas

826 Carobinha x Campo Grande

833 Campo Grande x Manguariba

841 Campo Grande x Inhoaíba

842 Campo Grande x Paciência

868 Campo Grande x Uracania

869 Campo Grande x Santa Margarida

885 Santa Cruz x Mato Alto

892 São Benedito x Santa Cruz

893 Campo Grande x Jardim Palmares

Linhas impactadas em operação



770 Campo Grande x Coelho Neto via Estrada do Mendanha

771 Campo Grande x Coelho Neto via Estrada da Posse

796 Campo Grande x BRT Deodoro via Estrada do Mendanha

798 Campo Grande x BRT Deodoro via Estrada da Posse

804 Campo Grande x Curral Falso

821 Campo Grande x Corcundinha

822 Campo Grande x Corcundinha

840 São Fernando x Campo Grande

849 Campo Grande x Base Aérea

898 Campo Grande x Sepetiba

Alternativa

Para evitar maiores transtornos aos passageiros, a Prefeitura do Rio solicitou o reforço na operação do BRT.



Ligação Campo Grande Santa Cruz: linha 17 do BRT ou trem.



Ligação Campo Grande Deodoro: linha 67 da Conexão BRT, linhas 853 e SV853, que fazem Term. Deodoro / Term. Mato Alto ou trem.



Linhas internas de Campo Grande e Santa Cruz: transporte complementar.

Relembre outras greves

A falta de pagamento do salário de motoristas de ônibus tem sido um problema recorrente. No último dia 16, motoristas de ônibus das empresas Real e Vila Isabel realizaram uma paralisação na manhã também devido aos atrasos no pagamento dos salários, férias, ticket alimentação, FGTS e pensão alimentícia. Ao todo, cerca de 24 linhas que atendem as zonas Norte, Sul e Centro tiveram a circulação suspensa.



Em 26 de agosto, funcionários da viação Três Amigos também entraram em greve e fizeram uma manifestação em frente à sede da empresa, que fica localizada em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, sete linhas tiveram a circulação suspensa.



No dia seguinte, outra greve foi iniciada por motoristas da Transportes Vila Isabel, no Grajaú, Zona Norte, por causa dos mesmos motivos. O ato teve início por volta das 4h e chegou a afetar a circulação de quatro linhas. As atividades só foram retomadas após depósito do pagamento.

Na ocasião, as linhas que ficaram inoperantes foram 548 Botafogo x Alvorada, 433 Vila Isabel x Siqueira Campos, 432 Vila Isabel x Gávea e 439 Vila Isabel x Leblon.