Incêndio em quiosque provocou coluna de fumaça escuraReprodução/TV Globo
Quiosque é atingido por incêndio na Praia da Reserva
Espaço foi tomado por fumaça escura e parte da cobertura danificada pelo fogo. Ninguém ficou ferido
Rio - Um quiosque foi atingido por um incêndio, na manhã desta terça-feira (23), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio*. O espaço fica na altura da Praia da Reserva e teve parte da cobertura danificada pelo fogo. As chamas já foram controladas, mas o trânsito na região ainda apresenta retenções.
Ainda não se sabe o que provocou o incêndio, mas as chamas causaram uma coluna de fumaça escura e tomou o estabelecimento. O quartel da Barra da Tijuca do Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h25 e conseguiu combater o fogo do terceiro quiosque, que fica na Avenida Lúcio Costa, às 8h29. Não houve feridos no local.
De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a via chegou a ficar inteditada, mas já foi liberada, e o trânsito está com retenções no sentido São Conrado.
*O Recreio dos Bandeirantes, que antes fazia parte da Zona Oeste, agora passa a ser reconhecido como Zona Sudoeste, após decreto publicado pela Prefeitura do Rio em 9 de setembro de 2025.
