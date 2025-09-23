Incêndio em quiosque provocou coluna de fumaça escura - Reprodução/TV Globo

Publicado 23/09/2025 09:25

Rio - Um quiosque foi atingido por um incêndio, na manhã desta terça-feira (23), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio*. O espaço fica na altura da Praia da Reserva e teve parte da cobertura danificada pelo fogo. As chamas já foram controladas, mas o trânsito na região ainda apresenta retenções.

Ainda não se sabe o que provocou o incêndio, mas as chamas causaram uma coluna de fumaça escura e tomou o estabelecimento. O quartel da Barra da Tijuca do Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h25 e conseguiu combater o fogo do terceiro quiosque, que fica na Avenida Lúcio Costa, às 8h29. Não houve feridos no local.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a via chegou a ficar inteditada, mas já foi liberada, e o trânsito está com retenções no sentido São Conrado.

*O Recreio dos Bandeirantes, que antes fazia parte da Zona Oeste, agora passa a ser reconhecido como Zona Sudoeste, após decreto publicado pela Prefeitura do Rio em 9 de setembro de 2025.