Vídeo flagra o momento em que um homem efetua um disparo na comunidade Dois IrmãosReprodução/X
"Gente, quem puder me ajudar? Por favor, gente. Eu tomei um tiro nas costas. Meu endereço é Rua Marcelo Gordilho. Divulga aí, por favor, que eu estou sozinha em casa. Eu tomei um tiro nas costas, não sei se a bala atravessou, ou se não atravessou, eu estou sangrando muito dentro de casa. Meu celular vai descarregar. Alguém pode me ajudar? Por favor, chama a ambulância para esse número", disse.
Mulher baleada na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Sudoeste, pediu socorro em aplicativo de mensagens: "Estou sangrando muito"— Jornal O Dia (@jornalodia) September 23, 2025
Reprodução#ODia pic.twitter.com/MImJSYcJMq
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas devido a um tiroteio entre criminosos na região. Após o fim do confronto, receberam a informação de que uma moradora havia sido baleada e estava a caminho do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.
