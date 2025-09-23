Vídeo flagra o momento em que um homem efetua um disparo na comunidade Dois IrmãosReprodução/X

Rio - A mulher baleada dentro de casa na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Sudoeste, na tarde desta segunda-feira (22), pediu ajuda a amigos através de um aplicativo de mensagens. Em meio ao desespero, ela mandou um áudio avisando que estava sangrando muito e precisa de uma ambulância.

"Gente, quem puder me ajudar? Por favor, gente. Eu tomei um tiro nas costas. Meu endereço é Rua Marcelo Gordilho. Divulga aí, por favor, que eu estou sozinha em casa. Eu tomei um tiro nas costas, não sei se a bala atravessou, ou se não atravessou, eu estou sangrando muito dentro de casa. Meu celular vai descarregar. Alguém pode me ajudar? Por favor, chama a ambulância para esse número", disse.
Ouça:
Na ocasião, moradores registraram intenso confronto na localidade. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram homens de preto armados passando por uma rua.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas devido a um tiroteio entre criminosos na região. Após o fim do confronto, receberam a informação de que uma moradora havia sido baleada e estava a caminho do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.
No local, os agentes souberam que a vítima, ainda não identificada, já estava recebendo atendimento. Até o momento, não há atualizações sobre estado de saúde dela.
