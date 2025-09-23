Cerimônia contou com ampla participação da comunidade acadêmicaDivulgação
UFF concede título de 'doutor honoris' causa ao embaixador Celso Amorim
Honraria reconhece trajetória diplomática do assessor especial da presidência da República
A Universidade Federal Fluminense concedeu o título de doutor honoris causa ao embaixador e assessor especial da presidência da República, Celso Amorim, de 82 anos. A homenagem foi realizada em solenidade presidida pelo reitor Antonio Claudio da Nóbrega, no campus da UFF, em Niterói, Região Metropolitana.
“A UFF tem a honra de conceder o título a uma das figuras mais importantes da história da diplomacia brasileira. Sua trajetória é inspiração para todos que acreditam no poder do diálogo, do conhecimento e da cooperação internacional para a construção de um país mais justo”, destacou o reitor.
A titulação é a mais alta honraria que uma universidade pode conceder a uma pessoa que se destacou em sua área de atuação. A iniciativa partiu do Instituto de Estudos Estratégicos, que reconheceu a trajetória de Amorim, marcada por décadas de serviço público e atuação internacional.
“Tenho muito orgulho do diálogo que mantive com a academia durante minha gestão no Ministério da Defesa. Acredito que o Brasil deve seguir firme no fortalecimento da democracia e, nesse caminho, sua participação ativa em fóruns como o G20 e os BRICS é essencial”, disse Amorim durante seu pronunciamento. A solenidade ocorreu no último dia 17.
Trajetória
Nascido em 3 de junho de 1942 em Santos, litoral de São Paulo, Celso Amorim concluiu os estudos no Instituto Rio Branco – academia responsável por formar o corpo de diplomatas brasileiros – em 1965.
Mestre em Relações Internacionais pela Academia Diplomática de Viena, Amorim também é professor. Foi presidente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) entre 1998 e 1999.
Atuou como Ministro das Relações Exteriores nos governos de Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva (1993-94 e 2003-10, respectivamente), além de Ministro da Defesa entre 2011 e 2014.
Rio de Janeiro
Mais quatro acusados de envolvimento na morte de vascaíno em Oswaldo Cruz têm a prisão mantida
Na véspera, outros já haviam recebido a mesma decisão
Rio de Janeiro
Dona de asilo clandestino em Brás de Pina é presa após morte de idosa
Mais de dez pacientes estavam no local em instalações insalubres e sem alimentação
Rio de Janeiro
Torcidas se unem para arrecadar doações para abrigo de vendedora vascaína agredida por flamenguistas
Monalisa Ferreira de Souza teve um dos dentes e o braço quebrados
Rio de Janeiro
Alerj aprova gratificação a policiais civis que 'neutralizarem' suspeitos em confrontos
Governador Cláudio Castro terá 15 dias para sancionar ou vetar os textos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.