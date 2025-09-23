Cerimônia contou com ampla participação da comunidade acadêmica - Divulgação

Publicado 23/09/2025 08:39

A Universidade Federal Fluminense concedeu o título de doutor honoris causa ao embaixador e assessor especial da presidência da República, Celso Amorim, de 82 anos. A homenagem foi realizada em solenidade presidida pelo reitor Antonio Claudio da Nóbrega, no campus da UFF, em Niterói, Região Metropolitana.

“A UFF tem a honra de conceder o título a uma das figuras mais importantes da história da diplomacia brasileira. Sua trajetória é inspiração para todos que acreditam no poder do diálogo, do conhecimento e da cooperação internacional para a construção de um país mais justo”, destacou o reitor.

A titulação é a mais alta honraria que uma universidade pode conceder a uma pessoa que se destacou em sua área de atuação. A iniciativa partiu do Instituto de Estudos Estratégicos, que reconheceu a trajetória de Amorim, marcada por décadas de serviço público e atuação internacional.

“Tenho muito orgulho do diálogo que mantive com a academia durante minha gestão no Ministério da Defesa. Acredito que o Brasil deve seguir firme no fortalecimento da democracia e, nesse caminho, sua participação ativa em fóruns como o G20 e os BRICS é essencial”, disse Amorim durante seu pronunciamento. A solenidade ocorreu no último dia 17.

Trajetória

Nascido em 3 de junho de 1942 em Santos, litoral de São Paulo, Celso Amorim concluiu os estudos no Instituto Rio Branco – academia responsável por formar o corpo de diplomatas brasileiros – em 1965.

Mestre em Relações Internacionais pela Academia Diplomática de Viena, Amorim também é professor. Foi presidente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) entre 1998 e 1999.

Atuou como Ministro das Relações Exteriores nos governos de Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva (1993-94 e 2003-10, respectivamente), além de Ministro da Defesa entre 2011 e 2014.