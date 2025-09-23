Mãe e filhos foram presos na Ponte Rio-Niterói, quando retornavam para a capital, de onde fugiram após cometerem o crime - Reprodução

Mãe e filhos foram presos na Ponte Rio-Niterói, quando retornavam para a capital, de onde fugiram após cometerem o crimeReprodução

Publicado 23/09/2025 10:25

Alba Samuraia Dias Santos foi condenada a 10 anos de prisão, Helder Santos de Oliveira a oito anos e dois meses, e Juliana Santos de Oliveira a sete anos. O julgamento ocorreu na última quinta-feira (18), e a decisão foi do juiz Daniel Werneck Cotta. Os três cumprirão a sentença em regime fechado.

As investigações apontaram que a vítima foi ao depósito de bebidas administrado pela família para cobrar uma dívida. No local, houve um desentendimento entre Celso e Helder. Ao presenciar o fato, Alba saiu com uma arma e atirou contra o vendedor, que foi atingido, mas conseguiu fugir.

Durante a fuga, Helder também tentou atirar contra a vítima enquanto a seguia. Celso caiu e, com ele ainda no chão, Juliana deu facadas em seu rosto. Já a mãe dos jovens pegou o carro e passou por cima do corpo do vendedor mais de uma vez.

Após o crime, os três colocaram o corpo da vítima dentro do carro e percorreram cerca de 80 km até uma área de mata, próximo à BR-101, altura de Tanguá, na Região Metropolitana do Rio, onde o cadáver foi carbonizado "com claro objetivo de dificultar a investigação criminal", segundo o juiz.

A família foi capturada na Ponte Rio-Niterói no momento em que retornava para o Rio após uma tentativa de fuga.