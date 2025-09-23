Mãe e filhos foram presos na Ponte Rio-Niterói, quando retornavam para a capital, de onde fugiram após cometerem o crimeReprodução
Mãe e filhos são condenados por matar vendedor de água na Pavuna
Vítima foi baleada, esfaqueada, atropelada e teve o corpo carbonizado e abandonado em área de mata. Crime ocorreu em dezembro de 2023
Mulher baleada em Curicica pediu socorro por aplicativo de mensagem: 'Estou sangrando muito'
A vítima foi atingida por um tiro nas costas dentro de casa na comunidade Dois Irmãos
Quiosque é atingido por incêndio na Praia da Reserva
Espaço foi tomado por fumaça escura e parte da cobertura danificada pelo fogo. Ninguém ficou ferido
Carro pega fogo dentro de garagem em Bonsucesso
Incêndio produziu densa camada de fumaça
Dupla é presa por aplicar golpe do caixa eletrônico em São Gonçalo
Criminosos agiam em agências de Alcântara e do Centro e com eles foram encontrados cartões de outras pessoas e dinheiro em espécie
Vendedora vascaína tem dente quebrado após ser agredida nos arredores do Maracanã
Segundo Monalisa, a agressão ocorreu por parte de 'torcedores' do Flamengo. Na ocasião, ela vendia doces para ajudar seu abrigo de animais
