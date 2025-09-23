Atuação de criminosos foi registrada por câmeras de bancoReprodução/Segurança Presente
Dupla é presa por aplicar golpe do caixa eletrônico em São Gonçalo
Criminosos agiam em agências de Alcântara e do Centro e com eles foram encontrados cartões de outras pessoas e dinheiro em espécie
Rio - Uma dupla de criminosos foi presa em flagrante, nesta segunda-feira (22), por aplicar golpes em caixas eletrônicos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Os bandidos eram moradores de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e acabaram detidos por agentes do Segurança Presente.
As investigações apontaram que os homens agiam em agências bancárias do Alcântara e do Centro. Um deles ficava dentro do banco e oferecia ajuda quando percebia que as vítimas estavam com dificuldades para realizar transações no caixa eletrônico. Já o segundo distraía os alvos, enquanto o outro trocava os cartões. Depois, com os cartões roubados e as senhas, eles faziam saques.
Os dois foram localizados dentro de uma agência e com eles havia seis cartões de crédito de outras pessoas, R$ 698 em espécie, dois celulares e a chave de um veículo. O carro foi localizado, mas não havia indícios de de irregularidade. Os agentes encaminharam os criminosos para a 72ª DP (São Gonçalo), onde imagens de câmeras de segurança do banco comprovaram a participação nos golpes.
Os golpistas foram autuados em flagrante por furto mediante fraude. Um dos suspeitos já tinha cinco anotações criminais anteriores, sendo três por estelionato, uma por extorsão e outra por furto. A dupla negou envolvimento nos crimes.
