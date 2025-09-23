Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) atuam na Gardênia Azul - Reprodução / Redes Sociais

Rio - A Polícia Militar realizou uma operação, nesta terça-feira (23), na Gardênia Azul, Zona Sudoeste, um dia após o assassinato do subtenente Sidney dos Santos Debossam , ocorrido no estacionamento de um mercado da região.

Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) atuaram no bairro, com auxílio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). Blindados também estiveram pela área. Não houve prisões e apreensões.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a operação impactou o funcionamento de quatro unidades escalares. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que duas clínicas da família suspenderam o início do funcionamento.

Lotado no 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), Sidney foi morto a tiros, na noite desta segunda-feira (22), no estacionamento do Assaí Atacadista, na Avenida Ayrton Senna. O PM estava de folga.

Relatos de testemunhas nas redes sociais falam em um clima de pânico entre clientes e funcionários. O Assaí informou que fechou a loja depois do ocorrido e que está "à disposição das autoridades para colaborar com as investigações".

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou perícia no local. Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para identificar e capturar os criminosos.

O subtenente se tornou o 41º PM morto em 2025. Nesta terça-feira (23), familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, para reconhecimento e liberação do corpo.

"Todo mundo gostava dele. Nunca fez mal a ninguém. Ia se aposentar agora, no final do ano. Ele amava fazer o que fazia. Ele amava fazer tudo que era da polícia. Hoje em dia, o ser humano está sem empatia, mata por nada, destrói uma família por nada", disse Laura Silva, mulher de Sidney para imprensa.

Nas redes sociais, o 31º BPM lamentou a perda: "O batalhão perde um guerreiro e nós um amigo. Sua dedicação e espírito de corpo jamais serão esquecidos. Neste momento de dor, nos unimos em apoio à família. Que ele descanse em paz e que encontremos força para superar esta grande perda. Sempre em nossas memórias."

O sepultamento do PM acontecerá na manhã desta quarta-feira (24) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste.

Duas mortes em dois dias

O assassinato de Sidney foi o segundo de um policial militar acontecido na cidade do Rio em um período de dois dias. Na madrugada do último sábado (20), o sargento Celso José Gomes de Abreu, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins, morreu depois de ser baleado ao reagir a uma tentativa de assalto , na Rua Divisória, em Bento Ribeiro, na Zona Norte.

Vídeo mostra tentativa de assalto que terminou com morte de PM em Bento Ribeiro, na Zona Norte, na madrugada deste sábado (20). O agente Celso José Gomes de Abreu estava de folga quando foi abordado por criminosos e reagiu.



Logo em seguida, o agente, que estava de folga, reagiu e houve confronto. Celso foi baleado, chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte, mas não resistiu.

O caso também é investigado pela DHC.