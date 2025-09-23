Confusão aconteceu no último domingo (21) no Shopping Tijuca - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/09/2025 14:04 | Atualizado 23/09/2025 14:06

Rio - Funcionários e clientes da Vivo se envolveram em uma briga, no último domingo (21), em uma loja da empresa, no Shopping Tijuca, na Zona Norte. A Polícia Civil investiga o caso.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher puxando o cabelo de uma atendente, que responde da mesma forma. Ao lado, um funcionário imobiliza o marido da cliente. Durante a confusão, outros empregados tentam separar os envolvidos, assim como seguranças do shopping.

A cliente levanta e alega que a briga começou após o companheiro ser agredido no interior da loja. Contudo, quem filmou a confusão desmente a alegação.

Veja o vídeo:

Funcionários e clientes da Vivo se envolvem em confusão no Shopping Tijuca



Reprodução / Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/guvhq8zCWL — Jornal O Dia (@jornalodia) September 23, 2025

Procurada, a Vivo informou que duas funcionárias foram agredidas durante um atendimento no interior do espaço. Elas realizaram um boletim de ocorrência e corpo de delito.

O caso é investigado pela 19ª DP (Tijuca). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.



