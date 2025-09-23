Rio - Funcionários e clientes da Vivo se envolveram em uma briga, no último domingo (21), em uma loja da empresa, no Shopping Tijuca, na Zona Norte. A Polícia Civil investiga o caso.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher puxando o cabelo de uma atendente, que responde da mesma forma. Ao lado, um funcionário imobiliza o marido da cliente. Durante a confusão, outros empregados tentam separar os envolvidos, assim como seguranças do shopping.
A cliente levanta e alega que a briga começou após o companheiro ser agredido no interior da loja. Contudo, quem filmou a confusão desmente a alegação.
