A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizou uma ação de demolição de construções irregulares em área pública no Morro do Cruz, na Tijuca, Zona Norte, na manhã desta terça-feira (23).
Seis estabelecimentos irregulares, utilizados para fins comerciais, que ocupavam uma área de 202 m², foram erguidos na Praça da Rua Tenente Marques de Sousa sem autorização.
Os proprietários foram autorizados a retirar suas mercadorias antes do início do trabalho das equipes. Dois deles, no entanto, receberam autorização da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) para remover por contra própria as estruturas.
Durante a operação, que contou com uma retroescavadeira, técnicos da Light identificaram e realizaram seis cortes de energia elétrica clandestina, que abasteciam os estabelecimentos. As equipes da Águas do Rio também participaram da operação e encontraram pontos clandestinos de abastecimento.
“Estamos devolvendo essa área para a população da região. Qualquer cidadão pode obter permissão para realizar sua atividade comercial no Rio. Basta que faça isso de maneira legal, por meio do Carioca Digital”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.
Também participaram da ação equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Rioluz, Subprefeitura da Grande Tijuca e Comlurb. O material recolhido foi encaminhado para o depósito da Seop, em Bonsucesso.
