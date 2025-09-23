Retroescavadeira foi utilizada para demolir construções irregulares - Reprodução / vídeo

Retroescavadeira foi utilizada para demolir construções irregularesReprodução / vídeo

Publicado 23/09/2025 13:26

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizou uma ação de demolição de construções irregulares em área pública no Morro do Cruz, na Tijuca, Zona Norte, na manhã desta terça-feira (23).

fotogaleria

Seis estabelecimentos irregulares, utilizados para fins comerciais, que ocupavam uma área de 202 m², foram erguidos na Praça da Rua Tenente Marques de Sousa sem autorização.

Os proprietários foram autorizados a retirar suas mercadorias antes do início do trabalho das equipes. Dois deles, no entanto, receberam autorização da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) para remover por contra própria as estruturas.



Durante a operação, que contou com uma retroescavadeira, técnicos da Light identificaram e realizaram seis cortes de energia elétrica clandestina, que abasteciam os estabelecimentos. As equipes da Águas do Rio também participaram da operação e encontraram pontos clandestinos de abastecimento.

“Estamos devolvendo essa área para a população da região. Qualquer cidadão pode obter permissão para realizar sua atividade comercial no Rio. Basta que faça isso de maneira legal, por meio do Carioca Digital”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Também participaram da ação equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Rioluz, Subprefeitura da Grande Tijuca e Comlurb. O material recolhido foi encaminhado para o depósito da Seop, em Bonsucesso.