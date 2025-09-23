Câmeras de segurança da borracharia gravaram agressão - Reprodução

Publicado 23/09/2025 11:42

Rio - Um torneiro mecânico foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após agredir o patrão com uma sacola de ferramentas em São João de Meriti, Baixada Fluminense, na tarde desta segunda-feira (22).



O caso aconteceu em uma borracharia, na Avenida Presidente Lincoln, em Vilar dos Teles, onde câmeras de segurança registraram o crime.

Funcionário de borracharia agride patrão com sacola de ferramentas em São João de Meriti, na Baixada



Nas imagens, é possível ver Júnior Irineu Freitas da Silva, de 42 anos, que trabalhava há mais de um ano no estabelecimento, agredindo com diversos golpes na cabeça e no tórax o proprietário da loja, Elcy Gonçalves Nogueira, 84. O ataque só acaba quando pessoas que estavam no local conseguem intervir.

A vítima foi encaminhada para o Posto de Atendimento Municipal (PAM) Meriti, onde médicos constataram fraturas em três costelas, além de escoriações no nariz e no rosto. Em seguida, familiares de Elcy decidiram levá-lo a uma unidade de saúde particular.



Agentes da 64ª DP (Vilar dos Teles) prenderam no bairro de Jardim Paraíso, no mesmo município, o criminoso com a mala de ferramentas utilizada na agressão.



Na delegacia, o homem alegou, segundo a Polícia Civil, que teria sido alvo de “feitiçaria” por parte da vítima e seus familiares, sem apresentar provas. Ainda de acordo com a corporação, ele já possuía ficha criminal por dano ao patrimônio público, ameaça, embriaguez ao volante e lesão corporal.