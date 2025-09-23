Homem foi detido por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) - Divulgação / Polícia Civil

Homem foi detido por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) Divulgação / Polícia Civil

Rio - A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prendeu um homem por ataque cibernético a uma empresa de logística. O acusado foi encontrado, nesta terça-feira (23), no município de Engenheiro Paulo de Frontin, no Centro-Sul Fluminense. A ação fez parte da segunda fase da "Operação Fantasma" , que teve início no último mês, contra o criminoso que causou prejuízos de R$ 1 milhão.

De acordo com as investigações, o homem exigiu US$ 10 mil em moedas virtuais para não divulgar conteúdo confidencial da empresa, clientes e fornecedores. O caso foi denunciado à DRCI e também à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), mas as ameaças continuaram e informações internas enviadas para mais de 20 fornecedores, causando danos à reputação e confiabilidade da companhia.

A especializada descobriu ainda que o criminoso invadiu o WhatsApp da empresa e vários funcionários passaram a receber mensagens padronizados solicitando o contato do CEO. Na primeira fase da ação, em agosto, ele já havia sido alvo de busca e apreensão e, com análise do material encontrado, os agentes confirmaram que o homem era o responsável pelos ataques.

Os prejuízos dos ataques do acusado contra a empresa são estimados em R$ 1 milhão e contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de extorsão, invasão de dispositivo informático e furto qualificado pelo abuso de confiança.