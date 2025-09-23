Crime ocorreu em motel de Rio das Ostras, em 2016 - Reprodução / Google Maps

Publicado 23/09/2025 12:46

Rio - Uma mulher foi condenada com seu amante a mais de 21 anos de prisão por matar o próprio marido. O crime aconteceu em 2016 em um motel de Rio das Ostras, na Região dos Lagos, e ficou marcado pela brutalidade.

O julgamento de Jacqueline Souza da Silva e Everson Braga da Silva começou na última quinta-feira (18) e foi concluído no dia seguinte, quando saiu a sentença de 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão aos envolvidos, por homicídio duplamente qualificado. O pedido de condenação foi feito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Rio das Ostras. As defesas de Jacqueline e Everson ainda podem recorrer da decisão.

O crime

O corpo de Leonardo de Oliveira Costa foi encontrado em uma suíte, com mãos e pés atados, boca amordaçada e uma faca cravada no peito. A vítima levou nove facadas no tórax, abdômen e costas.



Ainda segundo o Ministério Público, através da análise das câmeras de segurança do estabelecimento e da quebra de sigilo de dados, foi possível confirmar a presença dos acusados na cena do crime no dia e no horário dos fatos, versão inicialmente negada pelos réus durante a instrução.

Na decisão, o juiz afirma que a dupla arquitetou friamente o crime, levaram a vítima para dentro de um lugar reservado, ligaram o som com volume alto para que ninguém ouvisse os gritos de Leonardo e, em seguida, praticaram o homicídio.