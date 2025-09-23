Ônibus usados como barricadas em Costa BarrosRede Social

Rio - A Polícia Militar realiza na tarde desta terça-feira (22) uma operação na comunidade da Quitanda, no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na Zona Norte. Houve intenso confronto e bandidos chegaram a usar pelo menos três ônibus como barricadas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores em desespero em meio ao fogo cruzado. Em um dos vídeos, é possível ver que um tiro atingiu a janela de um apartamento.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 41ºBPM (Irajá) atuaram emergencialmente na comunidade após receberem dados de inteligência sobre uma reunião de lideranças criminosas, com risco iminente de invasão a territórios rivais. O policiamento foi reforçado na localidade.
Um homem, identificado como "Lobão" e apontado como chefe do tráfico de drogas da comunidade do Trio de Ouro, foi detido e outros dois suspeitos presos. Durante a ação, um fuzil, uma pistola, dois rádios comunicadores e grande quantidade de drogas foram apreendidos.  
De acordo com o Rio Ônibus, quatro linhas tiveram os itinerários desviados preventivamente para a segurança de rodoviários e passageiros. Os três coletivos usados como barricada já foram retirados.  

Ônibus que foram usados como barricadas
B63003 - 920 Pavuna x Bonsucesso
B32711 - SVB665 Pavuna x Saens Peña
778 Pavuna x Cascadura

Linhas desviando
778 Pavuna x Cascadura
SVB665 Pavuna x Saens Peña
920 Pavuna x Bonsucesso
665 Pavuna x Saens Pena
fotogaleria
Ônibus usados como barricadas em Costa Barros - Rede Social
