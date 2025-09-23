Ônibus usados como barricadas em Costa Barros - Rede Social

Publicado 23/09/2025 13:53

Rio - A Polícia Militar realiza na tarde desta terça-feira (22) uma operação na comunidade da Quitanda, no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na Zona Norte. Houve intenso confronto e bandidos chegaram a usar pelo menos três ônibus como barricadas.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores em desespero em meio ao fogo cruzado. Em um dos vídeos, é possível ver que um tiro atingiu a janela de um apartamento.



ZN DO RIO: Tiros no Complexo da pedreira ( TCP ) agora à pouco. pic.twitter.com/mYf1ehOxJh — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) June 22, 2025 Segundo a Polícia Militar, equipes do 41ºBPM (Irajá) atuaram emergencialmente na comunidade após receberem dados de inteligência sobre uma reunião de lideranças criminosas, com risco iminente de invasão a territórios rivais. O policiamento foi reforçado na localidade. Segundo a Polícia Militar, equipes do 41ºBPM (Irajá) atuaram emergencialmente na comunidade após receberem dados de inteligência sobre uma reunião de lideranças criminosas, com risco iminente de invasão a territórios rivais. O policiamento foi reforçado na localidade.

Um homem, identificado como "Lobão" e apontado como chefe do tráfico de drogas da comunidade do Trio de Ouro, foi detido e outros dois suspeitos presos. Durante a ação, um fuzil, uma pistola, dois rádios comunicadores e grande quantidade de drogas foram apreendidos.

De acordo com o Rio Ônibus, quatro linhas tiveram os itinerários desviados preventivamente para a segurança de rodoviários e passageiros. Os três coletivos usados como barricada já foram retirados.



Ônibus que foram usados como barricadas



B63003 - 920 Pavuna x Bonsucesso

B32711 - SVB665 Pavuna x Saens Peña

778 Pavuna x Cascadura



Linhas desviando

778 Pavuna x Cascadura

SVB665 Pavuna x Saens Peña

920 Pavuna x Bonsucesso

665 Pavuna x Saens Pena