Ônibus usados como barricadas em Costa Barros
Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores em desespero em meio ao fogo cruzado. Em um dos vídeos, é possível ver que um tiro atingiu a janela de um apartamento.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 41ºBPM (Irajá) atuaram emergencialmente na comunidade após receberem dados de inteligência sobre uma reunião de lideranças criminosas, com risco iminente de invasão a territórios rivais. O policiamento foi reforçado na localidade.
ZN DO RIO: Tiros no Complexo da pedreira ( TCP ) agora à pouco. pic.twitter.com/mYf1ehOxJh— Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) June 22, 2025
Ônibus que foram usados como barricadas
B32711 - SVB665 Pavuna x Saens Peña
778 Pavuna x Cascadura
Linhas desviando
SVB665 Pavuna x Saens Peña
920 Pavuna x Bonsucesso
665 Pavuna x Saens Pena
