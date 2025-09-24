Alunos da rede pública tem aulas dentro de embarcação da Uerj - Divulgação

Alunos da rede pública tem aulas dentro de embarcação da UerjDivulgação

Um projeto voltado para alunos da rede pública do Estado do Rio vem proporcionando o contato dos estudantes com o universo científico, cultural e esportivo do mar. O objetivo é familiarizá-los com temas ligados a economia azul, modelo de desenvolvimento que foca no uso sustentável dos recursos do mar.

Promovido pela Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, o programa Jovens do Mar é dividido em três etapas complementares. Na área acadêmica, os alunos passam por experiências práticas a bordo do Navio Oceanográfico da Uerj. Já na parte cultural, em parceria com a Marinha do Brasil, eles conhecem a história e a tradição marítima brasileira.



Outra proposta é a visitação de lugares como o Espaço Cultural da Marinha, Museu Naval, Navio Rebocador Laurindo Pita, Ilha Fiscal e réplica da Nau Capitania, modelo de caravela portuguesa usada no século XV.



“Eu participei da inauguração deste projeto e está sendo a melhor experiência da minha vida”, conta a aluna Eliane Gabriele, do Instituto de Educação Carmela Dutra, de Madureira, na Zona Norte.



O programa, que teve início em agosto deste ano, também conta com uma parte esportiva, onde os jovens vivenciam aulas de vela e remo em barco-escola.



“O Jovens do Mar é um investimento no futuro do Rio de Janeiro. Estamos oferecendo às novas gerações oportunidades únicas de aprendizado, cultura e esporte, despertando nelas o orgulho da nossa tradição marítima e a consciência do potencial transformador da Economia Azul”, ressalta Cássio Coelho, secretário de Estado de Energia e Economia do Mar.



Escolas da rede pública estadual (ensino médio) interessadas em participar do programa podem enviar um e-mail para jovensdomar@seenemar.rj.gov.br.



