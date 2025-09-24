Corpo de Bombeiros informou que foi chamado para a ocorrência por volta das 19h50Divulgação / Centro de Operações Rio

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio – A fiação de um poste pegou fogo na Avenida Geremário Dantas, em frente ao Quality Shopping, na Freguesia, Zona Sudoeste do Rio. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (23).
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 19h50, e controlou as chamas às 22h30.
Parte da via chegou a ficar ocupada para ação das autoridades, afirmou, em nota, o Centro de Operações Rio.
O incêndio causou queda de energia na região. Equipes da Light estão realizando reparos no local para restabelecer o fornecimento. "As causas estão em apuração", esclareceu a concessionária através de comunicado.