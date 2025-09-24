Corpo de Bombeiros informou que foi chamado para a ocorrência por volta das 19h50 - Divulgação / Centro de Operações Rio

Publicado 24/09/2025 07:50

Rio – A fiação de um poste pegou fogo na Avenida Geremário Dantas, em frente ao Quality Shopping, na Freguesia, Zona Sudoeste do Rio. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (23).

FOGO EM FIAÇÃO NA AVENIDA GEREMÁRIO DANTAS | FREGUESIA



Atenção, motorista! A via está parcialmente ocupada, na altura do Quality Shopping, enquanto Corpo de Bombeiros atua no combate a incêndio numa fiação.



Guarda Municipal no local. Concessionária Light acionada.



Trânsito com… pic.twitter.com/ZbuHdMVQS6 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 24, 2025

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 19h50, e controlou as chamas às 22h30.

Parte da via chegou a ficar ocupada para ação das autoridades, afirmou, em nota, o Centro de Operações Rio.

O incêndio causou queda de energia na região. Equipes da Light estão realizando reparos no local para restabelecer o fornecimento. "As causas estão em apuração", esclareceu a concessionária através de comunicado.