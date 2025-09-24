Corpo de Bombeiros informou que foi chamado para a ocorrência por volta das 19h50Divulgação / Centro de Operações Rio
FOGO EM FIAÇÃO NA AVENIDA GEREMÁRIO DANTAS | FREGUESIA— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 24, 2025
Atenção, motorista! A via está parcialmente ocupada, na altura do Quality Shopping, enquanto Corpo de Bombeiros atua no combate a incêndio numa fiação.
Guarda Municipal no local. Concessionária Light acionada.
Trânsito com… pic.twitter.com/ZbuHdMVQS6
