Carta ao Leitor do DIA - 25 de setembro de 2025
Confira os destaques da edição:
Na manchete, Climatizadores de cerca de 20 metros instalado pela Firjan em rua no Centro é alvo de polêmica
Ataque, Vascão bate o Bahia e encerra jejum: 3 a 1
Botafogo deixa Grêmio empatar no final e não entra no G-4: 1 a 1
Fluminense busca substituto de Renato Gaúcho
Mengão só precisa de um empate para ir à semifinal
Em Rio, PM faz operação na Vila Kenedy
Mais de 10 ônibus são usados por criminosos como barricadas durante operação policial na Zona Norte
Líder do tráfico no paraná é preso no Rio
Bandidos invadem creche no Juramento
Sepultado corpo de PM executado em estacionamento de mercado na Zona Sudoeste
Devotos de São Cosme e Damião buscam lojas para comprar doces
Brasil, Michele Bolsonaro não descarta disputar a Presidência em 2026
Rio de Janeiro
Polícia prende dupla que agrediu brutalmente dois irmãos em saída de festa em Nova Iguaçu
Agressores continuaram com o ataque mesmo depois que vítimas estavam desacordadas
Rio de Janeiro
Cadelinha é baleada durante confronto no Morro do Juramento
Tiro entrou pelo tórax e saiu na pata esquerda dianteira
Rio de Janeiro
Alerj aprova projeto de lei por regras mais rígidas para benefício da ‘saidinha’
Governador Cláudio Castro celebrou o aval à proposta, de autoria do Poder Executivo
Rio de Janeiro
Duas toneladas de fios de cobre furtados são apreendidas em Caxias
Caminhão com o material foi localizado após denúncia anônima
