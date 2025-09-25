Publicado 25/09/2025 00:00

Na manchete, Climatizadores de cerca de 20 metros instalado pela Firjan em rua no Centro é alvo de polêmica

Ataque, Vascão bate o Bahia e encerra jejum: 3 a 1

Botafogo deixa Grêmio empatar no final e não entra no G-4: 1 a 1

Fluminense busca substituto de Renato Gaúcho

Mengão só precisa de um empate para ir à semifinal

Em Rio, PM faz operação na Vila Kenedy

Mais de 10 ônibus são usados por criminosos como barricadas durante operação policial na Zona Norte

Líder do tráfico no paraná é preso no Rio

Bandidos invadem creche no Juramento

Sepultado corpo de PM executado em estacionamento de mercado na Zona Sudoeste

Devotos de São Cosme e Damião buscam lojas para comprar doces

Brasil, Michele Bolsonaro não descarta disputar a Presidência em 2026