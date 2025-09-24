Um dos acusados se entregou na 58ª DP (Posse)Reprodução
Polícia prende dupla que agrediu brutalmente dois irmãos em saída de festa em Nova Iguaçu
Agressores continuaram com o ataque mesmo depois que vítimas estavam desacordadas
Polícia prende dupla que agrediu brutalmente dois irmãos em saída de festa em Nova Iguaçu
Agressores continuaram com o ataque mesmo depois que vítimas estavam desacordadas
Cadelinha é baleada durante confronto no Morro do Juramento
Tiro entrou pelo tórax e saiu na pata esquerda dianteira
Alerj aprova projeto de lei por regras mais rígidas para benefício da ‘saidinha’
Governador Cláudio Castro celebrou o aval à proposta, de autoria do Poder Executivo
Duas toneladas de fios de cobre furtados são apreendidas em Caxias
Caminhão com o material foi localizado após denúncia anônima
Civil prende um e apreende adolescentes em ponto de venda de drogas em Cordovil
Agentes interceptaram cerca de 200 unidades de maconha e crack prontas para comercialização
Creche é invadida por criminosos durante operação policial no Morro do Juramento, na Zona Norte
Janela da unidade escolar foi atingida por um tiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.