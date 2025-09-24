Um dos acusados se entregou na 58ª DP (Posse) - Reprodução

Publicado 24/09/2025 22:28

Rio – Dois homens foram presos, nesta quarta-feira (24), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, sob acusação de terem agredido brutalmente dois irmãos. O caso aconteceu no último dia 21, na saída de uma casa de shows no bairro Cerâmica, no mesmo município.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos atacaram os irmãos com socos, chutes e outros golpes após o evento. Mesmo com as vítimas já desacordadas, a dupla seguiu com o espancamento e só parou após a interferência de pessoas que passavam pelo local.

Investigações da 58ª DP (Posse) levaram à localização de um dos homens também no bairro Cerâmica, onde ocorreu a captura. O outro se entregou momentos depois na distrital. Contra eles, foram cumpridos mandados de prisão por tentativa de homicídio por motivo fútil. A corporação não divulgou a motivação do ataque.