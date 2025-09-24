Criminosos se esconderam nos fundos da Creche Municipal Acalanto - Reprodução / Google Street View

Publicado 24/09/2025 18:13

Rio - A Creche Municipal Acalanto foi invadida por criminosos em fuga durante uma operação da Polícia Militar, no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, nesta quarta-feira (24). Uma janela da unidade também foi atingida por um tiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), os criminosos se esconderam nos fundos da unidade e policiais militares acessaram o prédio em seguida. Durante a ação, a janela de uma das salas foi atingida por um tiro, enquanto os alunos estavam sendo deslocados para outro espaço.

“É inadmissível que uma creche seja atingida por tiros durante um confronto. Por pouco, um bebê não foi atingido. As nossas escolas não podem ser transformadas em escudo ou rota de fuga de criminosos. Crianças, educadores e famílias têm o direito de viver a escola como um espaço de paz e não de medo. Não podemos normalizar esses absurdos. A segurança pública precisa dar uma resposta à altura da gravidade dessa situação”, afirma o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.

Mais de 500 unidades escolares foram impactadas pela violência em 2025

O caso não é o primeiro em 2025. Segundo informou a Secretaria, entre 5 de fevereiro e 15 de setembro, 508 unidades escolares precisaram fechar as portas, adiar o horário de entrada ou antecipar o horário de saída pelo menos uma vez durante o período, afetando 170 mil alunos.

Recentemente, um aluno de 7 anos da Escola Municipal Professora Marisa Vargas Menezes, em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste, foi atingido por uma bala perdida enquanto participava da aula de Educação Física, na quadra.

A criança foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste. No hospital, os médicos constataram que a bala atingiu a nádega da criança e atravessou o corpo, saindo pela virilha. O menino passou por exames e recebeu alta médica.