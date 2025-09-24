Animal passou por cirurgia ortopédica para tentar salvar a pata - Divulgação

Publicado 24/09/2025 21:00

Rio - Uma cadelinha foi baleada durante um confronto entre policiais militares e criminosos, no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, nesta quarta-feira (24). O animal estava na frente de casa quando foi atingido por um tiro.

A bala entrou pelo tórax e saiu na pata esquerda dianteira. A cadela Nina recebeu os primeiros socorros no posto médico veterinário municipal de Vicente de Carvalho e foi encaminhada para a emergência do Instituto Jorge Vaitsman, na Mangueira, também na Zona Norte.

“O animal foi direto para o centro cirúrgico, para retirar os estilhaços da bala. Os veterinários fizeram a sutura do tórax e a cirurgia ortopédica da patinha, para evitar a amputação. Não estão descartadas novas cirurgias. Estamos fazendo de tudo para não ter que amputar. Infelizmente, temos atendido com muita frequência na nossa rede hospitalar animais baleados, vítimas da violência urbana”, explicou o secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho.

A tutora, Rita de Andrade, contou que foi tudo muito rápido e só viu a cadelinha já machucada. “Não sei de onde veio o tiro. Não vou dizer quem foi, porque não sei. Sei que foi tiro. Foi muito sangue. Eu fiquei desesperada”, disse.