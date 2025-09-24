Animal passou por cirurgia ortopédica para tentar salvar a pataDivulgação
Cadelinha é baleada durante confronto no Morro do Juramento
Tiro entrou pelo tórax e saiu na pata esquerda dianteira
Alerj aprova projeto de lei por regras mais rígidas para benefício da ‘saidinha’
Governador Cláudio Castro celebrou o aval à proposta, de autoria do Poder Executivo
Duas toneladas de fios de cobre furtados são apreendidas em Caxias
Caminhão com o material foi localizado após denúncia anônima
Civil prende um e apreende adolescentes em ponto de venda de drogas em Cordovil
Agentes interceptaram cerca de 200 unidades de maconha e crack prontas para comercialização
Creche é invadida por criminosos durante operação policial no Morro do Juramento, na Zona Norte
Janela da unidade escolar foi atingida por um tiro
Prazo para licenciamento de veículos com placas finais 3, 4 e 5 termina na próxima terça
Documento digital só é emitido após pagamento de taxas, IPVA, multas vencidas e regularização de pendências
