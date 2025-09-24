Doze ônibus e reboque foram usados como barricada durante a operação da PM - Divulgação / Rio Ônibus

Publicado 24/09/2025 17:12





Na segunda-feira (22), Rio - Ao menos 12 ônibus municipais e três intermunicipais foram usados como barricadas durante uma operação da Polícia Militar entre as comunidades da Congonha e do Cajueiro, localizadas nos bairros de Madureira, Rocha Miranda e Turiaçu, todos na Zona Norte, nesta quarta-feira (24). Três homens foram presos.De acordo com a corporação, os policiais do 9ºBPM (Rocha Miranda) atuaram na região para reprimir as movimentações de criminosos envolvidos em disputas territoriais e fazer a retirada de barricadas. Além das prisões, uma pistola, um revólver e uma farta quantidade de material entorpecente foram apreendidos.Na segunda-feira (22), as barricadas da região atrasaram o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate a um incêndio em uma área de vegetação, na Rua Moisés Santana, próximo a várias casas. Embora o vento forte tenha espalhado o fogo rapidamente, nenhuma casa foi atingida e a ocorrência terminou sem vítimas.

Ônibus municipais em barricadas



D13042 - SV777 (Padre Miguel x Madureira)

D13131 - 737 (Santissimo x Cascadura)

B27020 - 940 (Ramos x Madureira)

B27007 - 639 (Jardim América x Saens Pena)

B27042 - 639 (Jardim América x Saens Pena)

D13239 - 926 (Senador Camará x Penha)

D86229 - 918 (Bangu x Bonsucesso)

B44580 - 355 (Madureira x Tiradentes)

C44504 - (712 Cascadura x Irajá)

C27035 - (775 Jardim América x Madureira)

B27217 - 639 (Jardim América x Saens Peña)

C13008 - 737 (Santíssimo x Cascadura)



Ônibus intermunicipais

738L – Jardim Metrópole x Cascadura (Prefeitura)

736L – Cascadura x Jardim Botânico (Praça da Bandeira)

729L – Méier x Parque São Vicente