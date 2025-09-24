Doze ônibus e reboque foram usados como barricada durante a operação da PMDivulgação / Rio Ônibus
De acordo com a corporação, os policiais do 9ºBPM (Rocha Miranda) atuaram na região para reprimir as movimentações de criminosos envolvidos em disputas territoriais e fazer a retirada de barricadas. Além das prisões, uma pistola, um revólver e uma farta quantidade de material entorpecente foram apreendidos.
Na segunda-feira (22), as barricadas da região atrasaram o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate a um incêndio em uma área de vegetação, na Rua Moisés Santana, próximo a várias casas. Embora o vento forte tenha espalhado o fogo rapidamente, nenhuma casa foi atingida e a ocorrência terminou sem vítimas.
Segundo a Mobi Rio, a operação chegou a afetar alguns serviços do corredor Transcarioca. O trecho já foi liberado e as linhas normalizadas. As linhas 46 (Alvorada x Penha), 43 (Santa Efigênia x Fundão), 31 (Alvorada x Vicente de Carvalho), 42 (Galeão x Madureira) e 43 (Fundão x Santa Efigênia) foram as afetadas.
Ônibus municipais em barricadas
D13042 - SV777 (Padre Miguel x Madureira)
D13131 - 737 (Santissimo x Cascadura)
B27020 - 940 (Ramos x Madureira)
B27007 - 639 (Jardim América x Saens Pena)
B27042 - 639 (Jardim América x Saens Pena)
D13239 - 926 (Senador Camará x Penha)
D86229 - 918 (Bangu x Bonsucesso)
B44580 - 355 (Madureira x Tiradentes)
C44504 - (712 Cascadura x Irajá)
C27035 - (775 Jardim América x Madureira)
B27217 - 639 (Jardim América x Saens Peña)
C13008 - 737 (Santíssimo x Cascadura)
Ônibus intermunicipais
736L – Cascadura x Jardim Botânico (Praça da Bandeira)
729L – Méier x Parque São Vicente
