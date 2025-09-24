Drogas apreendidas por policiais da 38ª DP - Reprodução

Publicado 24/09/2025 18:41 | Atualizado 24/09/2025 19:05

Rio – Uma ação da 38ª DP (Brás de Pina) resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão de quatro adolescentes em Cordovil, Zona Norte, nesta terça-feira (23). O grupo foi localizado enquanto dava início às atividades em um recém-inaugurado ponto de venda de drogas.

De acordo com investigações, a boca de fumo, situada na Comunidade de Dourados, é resultado de uma expansão do tráfico na região, coordenada por criminosos do Complexo do Quitungo, a fim de aliciar adolescentes para a venda direta a usuários. Já a escolha pela localidade se deu por se tratar de uma área de fácil acesso e com intenso fluxo de jovens.

Os policiais apreenderam cerca de 200 unidades de maconha e crack, já fracionadas, embaladas e prontas para comercialização: “Foi o que conseguimos encontrar. Eles fracionam porque todos os dias estamos combatendo o tráfico de drogas lá e em outras comunidades na circunscrição. E também para dificultar a prisão”, observou o delegado Bruno Ciniello, titular da 38ª DP.

“Há escolas nas proximidades, o que aumente a pena em caso de tráfico de drogas", complementou Ciniello.

O homem vai responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de corrupção de menores. Já os adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo a tráfico de drogas e associação para o tráfico.