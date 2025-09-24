Drogas apreendidas por policiais da 38ª DPReprodução
Civil prende um e apreende adolescentes em ponto de venda de drogas em Cordovil
Agentes interceptaram cerca de 200 unidades de maconha e crack prontas para comercialização
Civil prende um e apreende adolescentes em ponto de venda de drogas em Cordovil
Agentes interceptaram cerca de 200 unidades de maconha e crack prontas para comercialização
Creche é invadida por criminosos durante operação policial no Morro do Juramento, na Zona Norte
Janela da unidade escolar foi atingida por um tiro
Prazo para licenciamento de veículos com placas finais 3, 4 e 5 termina na próxima terça
Documento digital só é emitido após pagamento de taxas, IPVA, multas vencidas e regularização de pendências
Mais de dez ônibus são usados como barricada durante operação na Zona Norte
Além dos coletivos, um reboque também teve a chave roubada pelos criminosos. Três pessoas foram presas
Operação desmantela pontos de consumo de drogas no Centro do Rio
Foram apreendidas facas, estiletes e outros objetos cortantes. Pessoas abordadas já possuíam antecedentes criminais
Chuva fraca deve seguir até sexta no Rio e tempo firma no final de semana; confira a previsão
De acordo com o Alerta Rio, tempo permanece nublado nos próximos dias, mas não há previsão de chuva para sábado e domingo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.