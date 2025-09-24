Visão do alto do prédio Santos Dumont na rua Santa LuziaÉrica Martin / Agência O Dia
Nesta quinta-feira (25), o céu permanece nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca isolada ao longo do dia. A temperatura segue estável, com máxima prevista de 24°C e mínima de 15°C.
A previsão é de chuvisco ou chuva fraca isolada, entre a madrugada e a manhã de sexta-feira (26), com o restante do dia nublado. A mínima prevista é de 14°C e máxima de 25°C.
A partir de sábado (27), o tempo começa a abrir. O céu deve ficar nublado a parcialmente nublado, sem previsão de chuva, e com temperaturas entre 14°C e 26°C.
Já no domingo (28), o tempo segue firme, com céu parcialmente nublado e sem chuva. A temperatura pode chegar a 27°C, com mínima de 14°C.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.