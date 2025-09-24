Agentes realizaram ação no Centro do RioDivulgação

Rio - Um ponto utilizado por usuários de drogas foi desarticulado na manhã desta quarta-feira (24), na Rua Moncorvo Filho, no Centro do Rio, e também sob as passarelas da Avenida Chile. A operação fez parte de uma ação integrada do Governo do Estado, com atuação de agentes do 5º BPM (Centro), do Centro Presente e da Superintendência Estadual da Zona Sul e Centro (Segov).
Agentes realizaram ação no Centro do Rio - Divulgação
Foram apreendidos estiletes, facas e outros objetos cortantes. Os agentes realizaram abordagens para averiguação e todos os indivíduos possuíam antecedentes criminais por tráfico de drogas, furto e roubo. Um dos homens estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Dentre eles não havia nenhum procurado da Justiça. 

"Nas últimas semanas, recebi diversas denúncias sobre pontos de concentração de usuários de drogas no Centro do Rio. Estamos intensificando as operações como medida preventiva para proporcionar mais sensação de segurança para quem trabalha, circula e vive na região", disse Marcelo Maywald, superintendente Estadual da Zona Sul e Centro (Segov). 