Parque Piedade está sendo construído onde funcionou a Universidade Gama Filho - Cléber Mendes / Arquivo O Dia

Publicado 24/09/2025 14:55

Rio - O prazo para a conclusão das obras do Parque Piedade, na Zona Norte, foi prorrogado. A informação consta no Diário Oficial (D.O.) do município da última segunda-feira (22). A prefeitura também autorizou um acréscimo de R$ 3,5 milhões nos gastos para a construção da área de lazer. A estimativa de custo total é de R$ 77,6 milhões.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o novo prazo indicado se deve à construção no local de uma base da Força Municipal, grupo de elite da Guarda Municipal, "razão pela qual foram necessários ajustes administrativos no contrato".

A mudança, no entanto, não impedirá a inauguração até dezembro de 2025, ainda de acordo com o órgão, apesar do despacho no D.O. citar a "prorrogação do prazo com a criação de mais quatro etapas de 30 dias".

As obras começaram em setembro de 2023.

O projeto

O Parque Piedade está sendo construído na Rua Manoel Vitorino, onde ficavam quatro prédios da antiga Universidade Gama Filho, que foram implodidos. A área tem aproximadamente 20 mil metros quadrados.





Em janeiro de 2024, o prefeito Eduardo Paes denunciou que bandidos da região estavam tentando extorquir as empresas responsáveis pelas obras, cobrando cerca de R$ 1 milhão para “permitir” que a construção continuasse. Após a Polícia Civil prender suspeitos de exigirem as taxas indevidas, os trabalhos continuaram.