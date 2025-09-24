Parque Piedade está sendo construído onde funcionou a Universidade Gama FilhoCléber Mendes / Arquivo O Dia
Com inauguração prevista para este ano, Parque Piedade tem prazo de obras prorrogado
A mudança, no entanto, não impedirá a abertura do espaço até dezembro próximo; Contrato para construção de área de lazer sofreu acréscimo de R$ 3,5 milhões
Rio - O prazo para a conclusão das obras do Parque Piedade, na Zona Norte, foi prorrogado. A informação consta no Diário Oficial (D.O.) do município da última segunda-feira (22). A prefeitura também autorizou um acréscimo de R$ 3,5 milhões nos gastos para a construção da área de lazer. A estimativa de custo total é de R$ 77,6 milhões.
Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o novo prazo indicado se deve à construção no local de uma base da Força Municipal, grupo de elite da Guarda Municipal, "razão pela qual foram necessários ajustes administrativos no contrato".
A mudança, no entanto, não impedirá a inauguração até dezembro de 2025, ainda de acordo com o órgão, apesar do despacho no D.O. citar a "prorrogação do prazo com a criação de mais quatro etapas de 30 dias".
As obras começaram em setembro de 2023.
O projeto
O Parque Piedade está sendo construído na Rua Manoel Vitorino, onde ficavam quatro prédios da antiga Universidade Gama Filho, que foram implodidos. A área tem aproximadamente 20 mil metros quadrados.
Em janeiro de 2024, o prefeito Eduardo Paes denunciou que bandidos da região estavam tentando extorquir as empresas responsáveis pelas obras, cobrando cerca de R$ 1 milhão para “permitir” que a construção continuasse. Após a Polícia Civil prender suspeitos de exigirem as taxas indevidas, os trabalhos continuaram.
O projeto é semelhante ao Parque Madureira, que conta com áreas de lazer, horta urbana, academia, pista de skate e campo de futebol. Ainda está previsto um espaço para feiras e eventos, parcão, parque aquático com cachoeira artificial e um memorial da Universidade Gama Filho.
