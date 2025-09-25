X do Nuno
Eleições 2026 pode ter candidaturas paralelas na família Bolsonaro
Com a anistia a Bolsonaro cada vez mais improvável, o clã redesenha rotas para 2026. Michelle admite candidatura e sinaliza plano alternativo. A dúvida agora é se a família jogará unida — ou se a eleição revelará rachaduras entre filhos e esposa.
Em plena ONU, o presidente da França Emmanuel Macron desafiou Donald Trump: “Se parar a guerra em Gaza, merece o Nobel da Paz”. A frase tem cara de elogio, mas soa como cobrança. No tabuleiro global, o presidente americano é lembrado de que discurso forte não substitui resultado. Agora, o palco está montado — resta saber se Trump aceita o papel.
Rio de Janeiro
Polícia prende dupla que agrediu brutalmente dois irmãos em saída de festa em Nova Iguaçu
Agressores continuaram com o ataque mesmo depois que vítimas estavam desacordadas
Rio de Janeiro
Cadelinha é baleada durante confronto no Morro do Juramento
Tiro entrou pelo tórax e saiu na pata esquerda dianteira
Rio de Janeiro
Alerj aprova projeto de lei por regras mais rígidas para benefício da ‘saidinha’
Governador Cláudio Castro celebrou o aval à proposta, de autoria do Poder Executivo
Rio de Janeiro
Duas toneladas de fios de cobre furtados são apreendidas em Caxias
Caminhão com o material foi localizado após denúncia anônima
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.