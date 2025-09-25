Publicado 25/09/2025 00:00

Com a anistia a Bolsonaro cada vez mais improvável, o clã redesenha rotas para 2026. Michelle admite candidatura e sinaliza plano alternativo. A dúvida agora é se a família jogará unida — ou se a eleição revelará rachaduras entre filhos e esposa.

Em plena ONU, o presidente da França Emmanuel Macron desafiou Donald Trump: “Se parar a guerra em Gaza, merece o Nobel da Paz”. A frase tem cara de elogio, mas soa como cobrança. No tabuleiro global, o presidente americano é lembrado de que discurso forte não substitui resultado. Agora, o palco está montado — resta saber se Trump aceita o papel.