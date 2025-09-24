Presídio estadual em Benfica, Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Presídio estadual em Benfica, Zona Norte do RioReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 24/09/2025 19:52

Rio – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única, nesta quarta-feira (24), o Projeto de Lei 6.032/25, que prevê regras mais rígidas para a concessão do benefício da saída temporária, conhecido como "saidinha", de presos custodiados em presídios estaduais.

Ao tomar conhecimento do resultado, o governador Cláudio Castro (PL) se manifestou comemorando a aceitação da matéria, de autoria do Poder Executivo. Ele destacou vantagens como redução nos índices de criminalidade e maior segurança na execução penal.

"Além de seguir os critérios estabelecidos em lei federal, a concessão do benefício da saída temporária deve levar em consideração a declaração do condenado de que pertence a uma facção criminosa como um critério relevante", afirmou.

Castro tem agora 15 dias úteis para sancionar a proposta, podendo ainda analisar modificações no texto original.

Os critérios

Para que seja dada a autorização de saída ao detento, seja em caráter temporário ou para trabalho externo, deverá ser observado se o condenado declarou, ao ingressar no presídio ou durante a pena, ser integrante de facção criminosa. Ou se investigações apontam tal vínculo.

Caso não haja esse elo, o histórico disciplinar e outros elementos técnicos do detento serão levados em consideração. O grau de periculosidade vai contar igualmente.

Também está prevista a criação do Programa de Gestão de Risco nas Saídas Temporárias, que ficará a cargo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A finalidade é estabelecer medidas técnicas e administrativas contra os riscos ligados às "saidinhas".

Dentre elas, desenvolvimento e aprimoramento de sistemas de informação destinados ao acompanhamento dos beneficiários; estabelecimento de procedimentos preparatórios voltados à reinserção social e à redução de riscos durante a saída; e produção e divulgação periódica de relatórios técnicos.

Déficit operacional da Seap

Na seção em que votaram em maioria a favor do PL6.032/25, os deputados estaduais também aprovaram emendas ao texto, de autoria do deputado Luiz Paulo (PSD), que trata do déficit operacional da Seap.

A ideia é que o Executivo providencie a nomeação de candidatos a policial penal que ficaram excedentes nos concursos públicos realizados em 2012 e 2024. Essa medida se daria via Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2026.