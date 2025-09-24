Carga com mais de duas toneladas de fios de cobre furtados foi apreendida em Duque de Caxias - Reprodução / PMERJ

Publicado 24/09/2025 19:28

Rio - A polícia militar apreendeu nesta quarta-feira (24) 2.300 kg de fios de cobre furtados, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada por agentes do 15º BPM (Caxias), após informações repassadas pelo Disque Denúncia.

De acordo com a PM, o material foi localizado durante um patrulhamento na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola. O caminhão que transportava a carga foi abordado no Parque Barão do Amapá. Todo o material foi levado para a 61ª DP (Xerém), onde a ocorrência foi registrada.