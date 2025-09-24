Carga com mais de duas toneladas de fios de cobre furtados foi apreendida em Duque de CaxiasReprodução / PMERJ
Duas toneladas de fios de cobre furtados são apreendidas em Caxias
Caminhão com o material foi localizado após denúncia anônima
Duas toneladas de fios de cobre furtados são apreendidas em Caxias
Caminhão com o material foi localizado após denúncia anônima
Civil prende um e apreende adolescentes em ponto de venda de drogas em Cordovil
Agentes interceptaram cerca de 200 unidades de maconha e crack prontas para comercialização
Creche é invadida por criminosos durante operação policial no Morro do Juramento, na Zona Norte
Janela da unidade escolar foi atingida por um tiro
Prazo para licenciamento de veículos com placas finais 3, 4 e 5 termina na próxima terça
Documento digital só é emitido após pagamento de taxas, IPVA, multas vencidas e regularização de pendências
Mais de dez ônibus são usados como barricada durante operação na Zona Norte
Além dos coletivos, um reboque também teve a chave roubada pelos criminosos. Três pessoas foram presas
Operação desmantela pontos de consumo de drogas no Centro do Rio
Foram apreendidas facas, estiletes e outros objetos cortantes. Pessoas abordadas já possuíam antecedentes criminais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.