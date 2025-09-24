O processo é 100% digital - Divulgação

Publicado 24/09/2025 17:47

Rio - Os motoristas que possuem veículos com placas terminadas em 3, 4 e 5 têm até a próxima terça-feira (30) para regularizar o licenciamento anual de 2025. O processo é feito de forma totalmente digital, segundo o Detran.RJ.

Para obter o documento chamado de CRLV-e, é necessário que o dono do veículo quite a Guia de Regularização de Taxas (GRT), que está disponível no site do Bradesco, além do IPVA e de multas vencidas. Neste ano, além da taxa regular de R$ 281,29 referente a 2025, também está sendo cobrada a taxa de R$ 80,38, referente ao ano de 2022, que voltou a ser cobrada por decisão do Tribunal de Justiça do Rio.

Depois dos pagamentos, o documento digital fica disponível no Posto Digital do Detran RJ, na Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou no portal da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Para acessar, é preciso estar cadastrado na plataforma Gov.br.

Para os veículos com finais de placa 6, 7, 8 e 9, o prazo vai até 31 de outubro. Já os veículos com placas terminadas em 0, 1 e 2 tiveram o prazo encerrado em 31 de agosto.

O Detran.RJ alerta que algumas pendências podem impedir a emissão do CRLV-e. Como não ter feito a vistoria do GNV (em carros a gás), ter restrições no cadastro, não ter resolvido um processo pendente ou não ter atendido um chamado de recall.