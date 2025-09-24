O caso está sendo investigado pela 159ª DP (Cachoeiras de Macacu) - Reprodução / Google Street View

Publicado 24/09/2025 09:21 | Atualizado 24/09/2025 17:37

Rio - A Polícia Civil investiga um caso de agressão contra uma menina, de 3 anos, ocorrido em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana. O principal suspeito é o padrasto da criança, que é considerado foragido. A vítima sofreu traumatismo craniano.

O caso aconteceu no último sábado (20). A menina deu entrada em uma unidade de saúde do município com ferimentos no rosto e na cabeça. A equipe médica acionou as autoridades competentes, que começaram a apurar as circunstâncias dos fatos.

No domingo (21), devido a gravidade das feridas, a criança foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, também na Região Metropolitana, uma unidade especializada em traumas. De acordo com a direção, ela sofreu traumatismo craniano e seu quadro de saúde é considerado estável. Nesta quarta-feira (24), a vítima deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) e se encontra estável na enfermaria pediátrica. Ela está sendo acompanhada pelo pai.

Em um vídeo, a menina, que estava com feridas nos olhos, apontou que o autor da agressão foi o "Tio Link", nome que corresponde ao namorado de sua mãe, Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, de 33 anos. Com o avançar da investigação da 159ª DP (Cachoeiras de Macacu), foi solicitado a prisão preventiva do suspeito, decretada pela Justiça do Rio nesta terça-feira (23). Ele responde pelos crimes de tentativa de feminicídio e tortura.

Linneker é filho de Vanderlan Ramos, secretário de Esportes de Cachoeiras de Macacu. O pai se pronunciou nas redes sociais sobre o caso.

"Minha maior preocupação nesse momento é a criança, que está recebendo acompanhamento médico e toda a assistência necessária. Cabe às autoridades a apuração dos fatos e à Justiça a definição das responsabilidades, independentemente de vínculos familiares. Tenho plena confiança nas instituições de que a verdade prevalecerá", escreveu.

A Prefeitura de Cachoeiras repudiou a violência. "Neste momento de indignação, manifestamos nossa solidariedade a todas as pessoas que verdadeiramente amam e cuidam dessa pequena, reafirmando nosso absoluto repúdio a qualquer forma de violência. Confiamos no trabalho das autoridades competentes, em especial da Polícia Civil, com o apoio do Conselho Tutelar, para o devido esclarecimento dos fatos e a apuração das responsabilidades, sempre em conformidade com a lei. Desejamos, sobretudo, a plena recuperação da nossa pequenina", disse em nota.

O caso segue sendo investigado pela 159ª DP. Agentes buscam entender se a mãe da menina participou do crime. As diligências estão em andamento.