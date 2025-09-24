Acidente entre trem e caminhão deixa duas pessoas feridas em Vassouras, no Centro-Sul Fluminense - Reprodução

Acidente entre trem e caminhão deixa duas pessoas feridas em Vassouras, no Centro-Sul FluminenseReprodução

Publicado 24/09/2025 14:38

Um caminhão e um trem se envolveram em um acidente no trecho limítrofe entre Vassouras e Barra do Piraí, na Região Centro-Sul Fluminense, na tarde de terça-feira (23). O incidente ocorreu na passagem de nível do bairro Vila do Ipiranga, quando o veículo tentou atravessar os trilhos e foi abalroado pela composição ferroviária que seguia em direção ao porto de Sepetiba.



Veja o vídeo:

Um acidente envolvendo um trem e um caminhão em Vassouras, no Centro-Sul Fluminense, deixou duas pessoas feridas na tarde de terça-feira (23). Apesar do susto, as duas vítimas que estavam no caminhão sofreram apenas ferimentos leves



Segundo relatos, o maquinista teria acionado a buzina ao detectar a presença do caminhão sobre os trilhos, mas a velocidade do trem — que era composta por cerca de 80 vagões — impediu que os freios evitassem o choque. O trem, no entanto, só conseguiu parar cerca deum quilômetro depois do impacto.



A MRS Logística, concessionária que opera a linha férrea, se manifestou por meio de nota ressaltando o bem estar das vítimas envolvidas e fazendo um alerta para veículos que cruzam os trilhos sem prestar atenção na sinalização.

A MRS Logística, concessionária que opera a linha férrea, se manifestou por meio de nota ressaltando o bem estar das vítimas envolvidas e fazendo um alerta para veículos que cruzam os trilhos sem prestar atenção na sinalização.

"O maquinista adotou todos os procedimentos de segurança previstos, como o acionamento do freio de emergência e o uso do aviso sonoro. (...) A MRS reforça a importância de redobrar a atenção ao se aproximar de passagens em nível. Parar, olhar para ambos os lados e escutar, antes de atravessar a ferrovia, são atitudes fundamentais para garantir a segurança e salvar vidas", informou a empresa.



