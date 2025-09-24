Acidente entre trem e caminhão deixa duas pessoas feridas em Vassouras, no Centro-Sul FluminenseReprodução
Um acidente envolvendo um trem e um caminhão em Vassouras, no Centro-Sul Fluminense, deixou duas pessoas feridas na tarde de terça-feira (23). Apesar do susto, as duas vítimas que estavam no caminhão sofreram apenas ferimentos leves— Jornal O Dia (@jornalodia) September 24, 2025
Reprodução #ODia pic.twitter.com/fjmWI8XlIA
Segundo relatos, o maquinista teria acionado a buzina ao detectar a presença do caminhão sobre os trilhos, mas a velocidade do trem — que era composta por cerca de 80 vagões — impediu que os freios evitassem o choque. O trem, no entanto, só conseguiu parar cerca deum quilômetro depois do impacto.
Apesar da gravidade da colisão, motorista e ajudante sobreviveram, apresentando apenas ferimentos leves. Ambos foram socorridos imediatamente, com apoio de policiais militares que passavam pelo local e de motoristas que se dispondo a ajudar.
