Linneker Steven é considerado foragido - Divulgação

Publicado 24/09/2025 14:01

O caso aconteceu no último sábado (20). A menina deu entrada em uma unidade de saúde do município com ferimentos no rosto e na cabeça. Inicialmente, a mãe da criança teria afirmado que os hematomas foram causados por uma queda, mas os médicos desconfiaram e a mulher acabou revelando um histórico de agressões. A equipe acionou as autoridades, que começaram a apurar os fatos.

No domingo (21), devido a gravidade das feridas, a criança foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, também na Região Metropolitana, uma unidade especializada em traumas. De acordo com a direção, ela sofreu traumatismo craniano e seu quadro de saúde é considerado estável.

Nesta quarta-feira (24), a unidade informou que a vítima deixará o Centro de Terapia Intensiva (CTI) e irá para enfermaria. A paciente está sendo acompanhada pelo pai.

Em um vídeo, a menina, que estava com feridas nos olhos, apontou que o autor da agressão foi o "Tio Link", nome que corresponde ao namorado de sua mãe. Com o avançar da investigação da 159ª DP (Cachoeiras de Macacu), foi solicitado a prisão preventiva do suspeito, decretada pela Justiça do Rio nesta terça-feira (23). Linneker responde pelo crime de tentativa de feminicídio e tortura.

O suspeito é filho de Vanderlan Ramos, secretário de Esportes de Cachoeiras de Macacu. O pai se pronunciou nas redes sociais sobre o caso.

"Minha maior preocupação nesse momento é a criança, que está recebendo acompanhamento médico e toda a assistência necessária. Cabe às autoridades a apuração dos fatos e à Justiça a definição das responsabilidades, independentemente de vínculos familiares. Tenho plena confiança nas instituições de que a verdade prevalecerá", escreveu.

O caso segue sendo investigado pela 159ª DP. Agentes buscam entender a conduta da mãe no crime. As diligências estão em andamento.

Qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ser enviada, de forma anônima, ao Disque Denúncia, através dos canais de atendimento:

- Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177;

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177;



- Aplicativo: Disque Denúncia RJ.