Viaturas e veículos blindados circulam pelas ruas da Vila KennedyReprodução/Redes Sociais

Publicado 24/09/2025 13:49

Rio - Uma operação emergencial da Polícia Militar provocou tensão na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, desde as primeiras horas desta quarta-feira (24). Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do 14º BPM (Bangu) estiveram na comunidade e houve confronto. A ação teve reflexos na Avenida Brasil.

Dados levantados pelo serviço de inteligência da PM apontaram que criminosos da região estariam se preparando para invadir localidades controladas por facções rivais em Bangu, Realengo e Campo Grande. A corporação informou que a operação foi deflagrada a fim de coibir possíveis disputas territoriais entre os grupos.

Relatos nas redes sociais apontaram que corpos teriam sido encontrados na área de mata da comunidade e removidos por moradores. A PM, no entanto, não confirmou essa informação. A operação resultou na prisão de quatro suspeitos, dos quais um ficou baleado em confronto com agentes do Bope, que o encaminharam ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Houve ainda apreensão de dois fuzis, uma pistola e uma granada, além da remoção de 12 toneladas de barricadas das vias. A PM precisou reforçar o policiamento na região. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).

Aproximadamente 12 toneladas de materiais foram retiradas, garantindo dignidade à população local e assegurando seu direito constitucional de ir e vir. Foram removidos 6 pontos de barricadas. pic.twitter.com/50uFE3k8gQ — @pmerj (@PMERJ) September 24, 2025

Impactos no trânsito

Por volta de 17h, o Centro de Operações Rio (COR) divulgou que a Avenida Brasil tinha acessos à Vila Kennedy fechados, nos dois sentidos, por medida de segurança, o que impactou o fluxo de veículos. À noite, a situação estava normalizada.

Horas antes, imagens compartilhadas por moradores (confira abaixo) mostravam viaturas e veículos blindados circulando pela comunidade. Relatos indicaram ainda que criminosos mandaram mototaxistas fecharem a Avenida Brasil, com reflexos na altura da Estrada do Quafá. O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) também recebeu acionamento para a operação.

Bandidos mandaram fechar a Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy CV.



Bangu, Rio de Janeiro, Brasil. pic.twitter.com/w8q6xOUBJY — news and ufology (@newsandufology) September 24, 2025

Por conta da tensão, 14 unidades escolares foram impactadas, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME). A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) comunicou que três unidades que atendem a área, entre clínica da família e centro municipal de saúde, tiveram impactos. Duas suspenderam o funcionamento, enquanto uma mantém o serviço interno, já que atividades como visitas domiciliares foram suspensas.

Há meses, traficantes da Vila Kennedy ligados ao Comando Vermelho tentam expandir o domínio para outras regiões, que abrangem o Catiri e áreas estratégicas de Campo Grande. A ação dos bandidos tem provocado constantes confrontos e operações policiais, com mortos e feridos. Uma investigação da Polícia Civil ainda descobriu o uso intensivo de tecnologia , com drones para monitorar equipes policiais e guiar ataques contra rivais e agentes públicos. A facção também estaria recrutando jovens sem anotações criminais para atuar na expansão territorial.